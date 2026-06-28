TP.HCM quy hoạch 940ha TOD dọc Metro số 2 và đầu tư đường vượt biển 93.000 tỷ đồng Hạ tầng phía Nam ghi nhận bước ngoặt lớn với dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, quy hoạch đô thị TOD dọc Metro số 2 và hệ thống cao tốc liên vùng CT.33.

Hạ tầng giao thông tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang bước vào giai đoạn phát triển đột phá với loạt dự án quy mô lớn được phê duyệt. Trọng tâm là tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu, quy hoạch đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến Metro số 2 và các trục cao tốc huyết mạch kết nối Đông Nam Bộ với miền Tây.

TP.HCM: Đầu tư 93.000 tỷ đồng làm đường vượt biển và mở rộng trục phía Đông

HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu với tổng chiều dài 14,06km. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Cấu trúc dự án bao gồm 1,9km đường dẫn, 8km đường vượt biển và hơn 3,8km hầm vượt biển. Tuyến đường được thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80km/h, nối từ Phường Biển Đông 2 (TP.HCM) đến khu vực đường 30/4 (Vũng Tàu). Dự kiến, giai đoạn xây dựng sẽ triển khai từ năm 2026 đến 2029, tạo động lực phát triển kinh tế biển và bất động sản nghỉ dưỡng cho toàn vùng.

Tại khu vực phía Đông, đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu) cũng sẽ được mở rộng lên 30m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.858 tỷ đồng, thực hiện tại Phường Long Trường, TP.HCM. Với hơn 1.500 tỷ đồng dành cho bồi thường và giải phóng mặt bằng, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, giúp giải tỏa áp lực giao thông cho cụm cảng Phú Hữu.

Quy hoạch 940ha đô thị TOD dọc tuyến Metro số 2

UBND TP.HCM đã phê duyệt ranh giới lập quy hoạch cho 5 khu vực đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) xung quanh các nhà ga tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tổng diện tích quy hoạch đạt gần 940ha, chia thành các phân khu chính:

Khu vực 1 (Ga Bến Thành, Tao Đàn): 188,57ha.

188,57ha. Khu vực 2 (Ga Dân Chủ, Hòa Hưng, Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bảy Hiền): 265,07ha.

265,07ha. Khu vực 3 (Ga Nguyễn Hồng Đào): 43,81ha.

43,81ha. Khu vực 4 (Ga Bà Quẹo, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh): 148,92ha.

148,92ha. Khu vực 5 (Nhà ga và depot Tham Lương): 292,81ha.

Phương án quy hoạch các điểm dừng và khu vực phát triển đô thị dọc tuyến Metro số 2.

Việc định hình các khu TOD sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản khai thác quỹ đất xung quanh nhà ga, phát triển các dự án căn hộ, văn phòng và trung tâm thương mại cao tầng, tối ưu hóa giá trị đất đai ven tuyến đường sắt đô thị.

Đồng Nai: Đẩy mạnh cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Metro sân bay

Tại TP Đồng Nai, công tác giải phóng mặt bằng cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đang được tăng tốc với việc thu hồi hơn 119ha đất tại Xã Định Quán. Đây là dự án thành phần của tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, dài hơn 60km. Điểm đầu dự án nằm tại Phường Dầu Giây và điểm cuối tại Xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Đồng thời, kế hoạch bồi thường cho dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành cũng đã được lập lộ trình đến hết năm 2026. Tuyến metro kéo dài có chiều dài 44,6km, tổng vốn đầu tư 65.500 tỷ đồng, đi qua các khu vực: Phường Biên Hòa, Phường Trấn Biên, Xã Long Hưng, Xã Phước Tân, Xã An Phước và Xã Long Thành.

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt để đảm bảo tiến độ metro kết nối sân bay.

Hành lang giao thông mới tại miền Tây: Cao tốc CT.33 và đường ven biển

Tuyến cao tốc CT.33 dài 150km kết nối khu vực ven biển Đồng bằng sông cửu long đang được rà soát phương án đầu tư. Tuyến đường này bắt đầu từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và kết thúc tại nút giao cao tốc CT.34. Cụ thể, đoạn đi qua Tỉnh Vĩnh Long dài 79,1km, Tây Ninh 28,5km và TP Cần Thơ 24,9km.

Hướng tuyến dự kiến của cao tốc CT.33 đi qua địa phận nhiều tỉnh thành phía Nam.

Bên cạnh đó, dự án đường bộ ven biển kết nối Tỉnh Vĩnh Long và Tỉnh Đồng Tháp dài hơn 25km đang chuẩn bị triển khai. Điểm nhấn của dự án là cầu Hàm Luông 2 dài 3,1km, quy mô 4 làn xe cơ giới. Tại Tỉnh Đồng Tháp, tuyến ĐT.877C dài hơn 38km cũng đã hoàn tất thẩm định tác động môi trường, đi qua các khu vực Xã Châu Thành, Xã Lương Hòa Lạc và Xã Đồng Sơn, giúp hoàn thiện mạng lưới kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Bổ sung 5 tuyến quốc lộ vào quy hoạch cao tốc

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến quốc lộ vào quy hoạch mạng lưới đường bộ theo tiêu chuẩn cao tốc, bao gồm: Vành đai 1, Vành đai 2, Hà Tĩnh - Cầu Treo, Huế - A Lưới và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa. Việc điều chỉnh này nhằm tăng cường khả năng kết nối liên vùng và mở rộng dư địa phát triển logistics, công nghiệp cho các địa phương.

*Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người đầu tư cần xác minh pháp lý dự án trước khi thực hiện giao dịch.