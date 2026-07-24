TP.HCM thành lập Khu thương mại tự do hơn 4.100ha gắn với cảng Cái Mép Hạ TP.HCM chính thức thành lập Khu thương mại tự do rộng 4.174ha, định hướng trở thành hạt nhân kinh tế biển và trung tâm logistics hàng đầu khu vực.

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4560/QĐ-UBND chính thức thành lập Khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ với tổng diện tích khoảng 4.174ha. Đây được xác định là dự án hạ tầng trọng điểm, tích hợp đa chức năng nhằm mở rộng không gian phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng quốc tế của vùng Đông Nam Bộ.

Quy hoạch quy mô và kết nối hạ tầng giao thông

Khu thương mại tự do được bố trí trên địa bàn Phường Tân Phước và Phường Tân Hải, TP.HCM. Ranh giới khu vực được bao quanh bởi hệ thống sông ngòi tự nhiên, tuyến đường 991B và vịnh Gành Rái. Về vị trí kết nối, dự án nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km và cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25km, tạo thuận lợi lớn cho việc vận chuyển hàng hóa đa phương thức.

Khu thương mại tự do gắn với cảng biển, được kỳ vọng trở thành hạt nhân kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ. Ảnh minh họa

Không chỉ dừng lại ở chức năng khai thác cảng biển truyền thống, quy hoạch dự án được thiết kế theo mô hình quần thể tích hợp gồm 3 khu chức năng chính và 8 phân khu liên kết chuyên biệt. Cấu trúc không gian bao gồm:

Hạt nhân trung chuyển: Hệ thống cảng container hiện hữu kết hợp với khu cảng Cái Mép Hạ.

Hệ thống cảng container hiện hữu kết hợp với khu cảng Cái Mép Hạ. Trung tâm logistics: Quy mô tập trung rộng hơn 906ha.

Quy mô tập trung rộng hơn 906ha. Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ: Diện tích gần 851ha.

Diện tích gần 851ha. Hạ tầng hỗ trợ: Khu cảng thủy nội địa, ga đường sắt Cái Mép Hạ thuộc tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu cùng các công trình phụ trợ kinh tế kỹ thuật.

Định hướng mô hình kinh tế xanh và thu hút đầu tư

Theo định hướng quy hoạch, Khu thương mại tự do sẽ áp dụng các cơ chế, chính sách thí điểm vượt trội theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án lấy kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn làm trụ cột phát triển, hướng tới hình thành hệ sinh thái logistics xanh kết nối đồng bộ giữa cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và sân bay quốc tế Long Thành.

Phối cảnh cảng biển Cái Mép Hạ. Ảnh minh họa

Khu vực này được kỳ vọng sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia trong các ngành sản xuất công nghệ cao, dịch vụ hàng hải, thương mại quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu đặt trụ sở hoạt động.

Lộ trình triển khai theo 3 giai đoạn

Kế hoạch phát triển Khu thương mại tự do gắn với cảng biển Cái Mép Hạ được chia thành 3 giai đoạn chiến lược:

Giai đoạn 2026-2030: Tập trung tối ưu hóa hiệu quả vận hành các cảng, kho bãi, nhà máy hiện hữu tại Khu công nghiệp Cái Mép. Đồng thời, hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng hạ tầng số, giải phóng mặt bằng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Tập trung tối ưu hóa hiệu quả vận hành các cảng, kho bãi, nhà máy hiện hữu tại Khu công nghiệp Cái Mép. Đồng thời, hoàn thiện bộ máy quản lý, xây dựng hạ tầng số, giải phóng mặt bằng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Giai đoạn 2031-2035: Mở rộng quy mô dựa trên khung hạ tầng đã hoàn thiện, xây dựng hệ sinh thái kinh tế hàng hải toàn diện và từng bước chuẩn hóa mô hình khu thương mại tự do xanh.

Mở rộng quy mô dựa trên khung hạ tầng đã hoàn thiện, xây dựng hệ sinh thái kinh tế hàng hải toàn diện và từng bước chuẩn hóa mô hình khu thương mại tự do xanh. Giai đoạn sau năm 2035: Phát triển dự án thành hạt nhân của Trung tâm kinh tế biển vùng Đông Nam Bộ, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn có tầm ảnh hưởng tại khu vực châu Á.

Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục duy trì vị thế đầu tàu kinh tế cả nước. Năm 2025, thành phố ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 7,53%, đóng góp 23,11% vào tổng tăng trưởng chung. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 8.944 - 8.994 USD (tương đương 220 triệu đồng), gấp 1,7 lần mức bình quân toàn quốc.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ triển khai dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định chính thức tiếp theo từ cơ quan quản lý nhà nước.