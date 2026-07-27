TP.HCM thi tuyển kiến trúc cầu vượt tuyến đường liên cảng Cát Lái hơn 8.700 tỷ đồng TP.HCM thành lập Hội đồng thi tuyển kiến trúc cầu vượt thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu hơn 8.700 tỷ đồng, kết nối Vành đai 3 và cao tốc.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc cầu vượt tuyến chính và các hạng mục cầu vượt tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3 TP.HCM. Đây là bước chuẩn bị quan trọng thuộc dự án thành phần 2 của tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu giải tỏa áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông.

Hội đồng thi tuyển quy tụ các chuyên gia ngành kiến trúc và quy hoạch

Hội đồng thi tuyển gồm 9 thành viên là các chuyên gia và cán bộ quản lý hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng và giao thông. Trong đó, ông Nguyễn Trường Lưu, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc thuộc Hội Kiến trúc sư TP.HCM, cùng ông Khương Văn Mười, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, là những thành viên chủ chốt.

Bên cạnh đó, hội đồng còn có sự tham gia của đại diện Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Hội đồng hoạt động theo quy chế thống nhất để đánh giá và xếp hạng các phương án thiết kế kiến trúc đạt chất lượng cao nhất.

Quy mô kỹ thuật tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Hạng mục cầu vượt được tổ chức thi tuyển là một phần của dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM. Dự án đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 6/2/2026 với tổng vốn 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 5,9km, điểm đầu tại đường Nguyễn Thị Định và điểm cuối tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Vành đai 3. Công trình đi qua địa bàn phường Cát Lái và phường Long Trường, sở hữu mặt cắt ngang toàn tuyến rộng 60m. Tuyến đường đóng vai trò tạo hành lang vận tải riêng biệt, kết nối trực tiếp cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu vào hệ thống đường cao tốc quốc gia.

Thiết kế cầu Bà Cua 10 làn xe và hệ thống cầu cạn hiện đại

Về mặt kỹ thuật, công trình bao gồm việc xây dựng mới cầu Bà Cua thành 2 đơn nguyên với tổng quy mô 10 làn xe, trong đó mỗi đơn nguyên có 3 làn xe tuyến chính và 2 làn xe song hành. Đáng chú ý, đoạn từ cảng Phú Hữu đến cảng SP-ITC sẽ được xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí kết nối xuống đường đi thấp.

Đối với đoạn từ cảng SP-ITC đến nút giao cao tốc và đường Vành đai 3, công trình được đầu tư cầu cạn quy mô 6 làn xe. Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vẫn giữ nguyên hình thái trumpet kép hiện hữu với đường Vành đai 3, đồng thời bổ sung thêm các nhánh nối trực tiếp từ đường liên cảng vào cao tốc. Nguyên tắc thiết kế ưu tiên cho luồng xe tải nặng từ khu vực cảng nhập làn nhanh chóng vào cao tốc, đồng thời phân luồng giao thông đi vào cảng qua hệ thống đường song hành để hạn chế tối đa ùn tắc giao thông cục bộ.

Lộ trình thực hiện và tác động đến hạ tầng khu vực

Dự án được chia thành 2 dự án thành phần do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 1 tập trung vào bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật với kinh phí khoảng 1.400 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 đảm nhận toàn bộ khâu xây lắp tuyến đường và các cầu vượt với mức đầu tư 7.382 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng diễn ra từ quý 2/2026 đến quý 1/2027. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành toàn bộ vào quý 4/2028. Khi đi vào vận hành, tuyến đường liên cảng không chỉ giảm tải cho các trục đường nội đô hiện hữu như Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 và Xa lộ Hà Nội mà còn hỗ trợ việc tách biệt dòng xe container khỏi khu vực dân cư, thúc đẩy chỉnh trang và phát triển đô thị tại khu vực phía Đông TP.HCM.