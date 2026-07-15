TP.HCM thu hồi 21,44ha đất xây nút giao 3.000 tỷ đồng kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành Dự án nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Bình Khánh, TP.HCM có tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, ảnh hưởng đến 240 hộ dân và dự kiến hoàn thành năm 2028.

TP.HCM chuẩn bị thu hồi khoảng 21,44ha đất tại xã Bình Khánh để thực hiện dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực phía Nam thành phố.

Chi tiết phương án bồi thường và hỗ trợ tái định cư

UBND xã Bình Khánh, TP.HCM vừa công bố kế hoạch thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho dự án. Theo thống kê sơ bộ, việc triển khai nút giao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 240 hộ dân tại địa phương. Trong các buổi tiếp xúc, người dân kiến nghị cơ quan chức năng cần khảo sát giá bồi thường sát với thực tế thị trường để đảm bảo quyền lợi.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân bày tỏ lo ngại về những phần diện tích đất còn lại sau giải tỏa quá nhỏ hoặc không còn lối đi, gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất. Người dân cũng mong muốn khu tái định cư được bố trí với mức giá phù hợp để sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Đường Rừng Sác. Ảnh: Phương Nhi

Hiện tại, đơn giá bồi thường chính thức vẫn đang chờ đơn vị tư vấn hoàn tất thẩm định giá. Sau khi UBND TP.HCM phê duyệt, mức giá này sẽ được công bố công khai. Chính quyền địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp đặc thù.

Thông số kỹ thuật và quy mô đầu tư dự án

Dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành đã chính thức khởi công từ ngày 01/07. Tổng mức đầu tư của công trình là 2.969 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM. Cơ cấu vốn bao gồm:

Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Khoảng 994 tỷ đồng.

Khoảng 994 tỷ đồng. Chi phí xây dựng: Hơn 1.568 tỷ đồng.

Hơn 1.568 tỷ đồng. Phần còn lại: Chi phí thiết bị, quản lý dự án và dự phòng phí.

Về quy hoạch kỹ thuật, dự án sẽ xây dựng nhánh kết nối từ đường đầu cầu Cần Giờ với đường Rừng Sác với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Nhánh từ đường Rừng Sác đi phà Bình Khánh được đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Phối cảnh nút giao. Ảnh: Sở Xây dựng TP. HCM

Ngoài ra, công trình còn bao gồm các hạng mục quan trọng như xây mới 4 nhánh lên xuống cầu cạn, mở rộng cầu cạn hiện hữu để đáp ứng giai đoạn 2 của cao tốc và xây dựng 2 hầm chui dài khoảng 470m. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm sẽ được đầu tư đồng bộ với chiếu sáng, cây xanh, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trạm kiểm soát tải trọng.

Tầm nhìn chiến lược và tác động kinh tế - xã hội

Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, nút giao này sẽ tạo ra trục liên kết quan trọng giữa trung tâm TP.HCM với các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông, Lý Nhơn và Long Hòa. Công trình được kỳ vọng sẽ phá thế "lụy phà" của khu vực Cần Giờ, giảm áp lực giao thông và hạn chế ùn tắc trên tuyến đường Rừng Sác.

Về lâu dài, khi kết hợp cùng các dự án chiến lược như cầu Cần Giờ hay tuyến metro tốc độ cao, nút giao này sẽ hình thành hành lang giao thông mới, thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực du lịch, logistics và dịch vụ biển. Đây là nền tảng để địa phương phát huy lợi thế đô thị biển, trở thành một cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý tại các cơ quan có thẩm quyền trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.