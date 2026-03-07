TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất hơn 14.000 áo thun giả các nhãn hiệu nổi tiếng Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng điều hành đường dây sản xuất hàng nghìn áo thun giả mạo các thương hiệu lớn như Lacoste, Burberry, LV với trị giá hàng tỷ đồng.

Ngày 03/7/2026, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất áo thun giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 14.000 sản phẩm thành phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị liên quan.

Phát hiện xưởng sản xuất hàng giả quy mô lớn

Vụ việc được phát hiện vào chiều 22/5, khi Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an Phường Bảy Hiền kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ 83/124 Năm Châu, Phường Bảy Hiền, TP.HCM. Cơ sở này do Phan Thị Hà Ly (sinh năm 1995) đứng tên đăng ký.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 10.000 áo thun thành phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam như LACOSTE, BALENCIAGA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, GAP, NEW ERA, ESSENTIALS, LV, POLO, ZARA, ARMANI. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ số lượng lớn tem nhãn, mác giấy và các phương tiện phục vụ việc hoàn thiện sản phẩm giả.

02 đối tượng Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly cùng tang vật.

Thủ đoạn sản xuất phân tán nhằm đối phó công an

Mở rộng điều tra từ lời khai của Nguyễn Đức Đạo (sinh năm 1994, chồng của Ly), Ban Chuyên án đã truy xét và thu giữ thêm hơn 4.000 áo thun giả đang được vận chuyển qua chành xe để đi tiêu thụ. Tiếp tục khám xét một cơ sở may gia công tại Phường Tân Phú, TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng trăm sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Đạo - Ly bắt đầu tổ chức sản xuất hàng giả từ đầu năm 2026. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng phương thức phân tán công đoạn: nguyên liệu mua từ nhiều nguồn, sau đó thuê các cơ sở bên ngoài may thân áo, thêu logo và đóng nhãn mác riêng biệt. Cuối cùng, hàng hóa được tập kết về địa điểm quản lý để đóng gói và phân phối ra thị trường.

Tổng số tang vật bị thu giữ là 14.426 áo thun giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng, ước tính trị giá hàng tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu mà còn đánh lừa người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm.

Tang vật thu giữ.

Khởi tố bị can và cảnh báo người tiêu dùng

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly. Hai đối tượng bị điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định và lệnh đối với Nguyễn Đức Đạo và Phan Thị Hà Ly.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng giúp sức liên quan. Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, ưu tiên mua sắm tại các đại lý chính hãng hoặc cửa hàng ủy quyền uy tín, đặc biệt là khi giao dịch trên mạng xã hội.

Người dân khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả cần kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.