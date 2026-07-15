TP.HCM và Tây Ninh thống nhất phương án đầu tư 12 tuyến đường kết nối hạ tầng Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3, Vành đai 4 và 12 tuyến đường liên kết sẽ được đẩy nhanh tiến độ nhằm tháo gỡ nút thắt giao thông và mở rộng không gian phát triển phía Nam.

Tại hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa TP.HCM và Tây Ninh diễn ra ngày 13/7, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất đẩy mạnh triển khai 12 tuyến giao thông kết nối trọng điểm. Đây là bước đi chiến lược nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2024-2025 và tầm nhìn đến 2027.

Ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông trọng điểm

Trong định hướng phát triển hạ tầng, TP.HCM và Tây Ninh xác định giao thông là nền tảng quan trọng để tăng cường lưu thông hàng hóa và kết nối các khu công nghiệp. Hiện nay, mạng lưới liên kết giữa hai địa phương bao gồm 37 vị trí đường bộ, 2 tuyến đường sắt quốc gia và 1 tuyến đường thủy.

Nhiều dự án quy mô lớn đang được tập trung triển khai nhằm giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, bao gồm:

Vành đai 3 và Vành đai 4.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trục động lực Đức Hòa và đường Võ Văn Kiệt nối dài.

Việc đầu tư đồng bộ các công trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo dư địa phát triển các khu đô thị, dịch vụ dọc theo các hành lang kinh tế.

Không gian liên kết giữa TP.HCM và Tây Ninh tiếp tục được mở rộng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Sớm hoàn thiện phương án đầu tư 12 tuyến kết nối

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm thống nhất phương án đầu tư cụ thể cho từng công trình. Đối với 12 tuyến giao thông kết nối, hai bên cần làm rõ quy hoạch, quy mô, tiến độ và phương thức huy động nguồn lực để đảm bảo tính đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết khẳng định địa phương sẽ chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để sớm chuyển hóa các nội dung thống nhất thành kết quả thực tế trên công trường. Mục tiêu là hình thành không gian phát triển liên kết bền vững, khai thác hiệu quả lợi thế của từng khu vực.

Thành lập Tổ Công tác chung giai đoạn 2026-2027

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc thành lập Tổ Công tác chung để xây dựng danh mục các dự án ưu tiên. Trong giai đoạn 2026-2027, hai địa phương sẽ tập trung vào các nội dung có thể triển khai ngay, đặc biệt là hạ tầng giao thông và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh giao thông, dự án Khu liên hợp môi trường xanh cũng đang được các bên phối hợp hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định. Việc tăng cường hợp tác đa phương được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, từ đó thu hút làn sóng đầu tư mới vào khu vực phía Nam.

Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục phối hợp hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục cho dự án Khu liên hợp môi trường xanh.

Lưu ý: Thông tin về các dự án hạ tầng và quy hoạch có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức về tiến độ và pháp lý dự án.