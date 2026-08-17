Tra cứu lịch âm dương ngày 18/08/2026: Giờ hoàng đạo, tuổi hợp kỵ và các việc nên làm Xem lịch âm dương ngày 18/08/2026 (6/7 Âm lịch ngày Giáp Tý) với chi tiết giờ hoàng đạo, hướng xuất hành cát lợi cùng lưu ý phong thủy giúp công việc thuận lợi.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 18/08/2026

Theo lịch vạn niên, Thứ Ba ngày 18/08/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 6 tháng 7 năm Bính Ngọ Âm Lịch (ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân). Nhìn chung, đây là ngày Cát (ngày tốt) do Chi sinh Can (Thủy sinh Mộc), đồng thời không phạm vào các ngày kỵ truyền thống như Nguyệt Kỵ, Tam Nương hay Dương Công Kỵ Nhật. Việc nắm rõ các khung giờ hoàng đạo và ngũ hành xung hợp sẽ giúp bạn chủ động sắp xếp công việc hiệu quả hơn.

Tổng quan thông tin lịch âm dương ngày 18/08/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông tin phong thủy và lịch vạn niên trong ngày:

Thông tin Chi tiết lịch vạn niên Ngày Dương Lịch 18/08/2026 (Thứ Ba) Ngày Âm Lịch 06/07/2026 Can Chi Ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Trực Trực Định (Tốt cho khởi công, làm nền, nhập học) Nhị Thập Bát Tú Sao Vĩ (Vĩ Hỏa Hổ) - Cát tú tốt cho nhiều việc

Chi tiết giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo

Trong quan niệm dân gian, chọn khung giờ hoàng đạo phù hợp sẽ giúp các kế hoạch diễn ra suôn sẻ hơn. Ngược lại, những giờ hắc đạo nên dành cho các công việc nội bộ hoặc nghỉ ngơi.

Giờ Hoàng Đạo (Giờ tốt): Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Tý (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59). Giờ Hắc Đạo (Nên lưu ý): Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Đánh giá tuổi xung hợp và hướng xuất hành

Xét theo ngũ hành và địa chi, ngày Giáp Tý thuộc hành Kim, tương khắc với hành Mộc. Ngày Tý đạt Lục Hợp với Sửu, Tam Hợp với Thìn và Thân thành Thủy cục.

Tuổi hợp: Tuổi Sửu, Thìn, Thân. Riêng tuổi Mậu Tuất tuy thuộc hành Mộc nhưng được lợi từ sự tương khắc.

Tuổi Sửu, Thìn, Thân. Riêng tuổi Mậu Tuất tuy thuộc hành Mộc nhưng được lợi từ sự tương khắc. Tuổi xung kỵ: Cần chú ý cẩn trọng đối với hai tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ.

Cần chú ý cẩn trọng đối với hai tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ. Hướng xuất hành: Để đón Hỷ Thần, gia chủ nên chọn hướng Đông Bắc. Để đón Tài Thần, nên xuất hành theo hướng Đông Nam. Tránh đi hướng Đông Nam nếu gặp Hạc Thần.

Việc nên làm và không nên làm trong ngày

Dựa trên sự kết hợp của Trực Định và Sao Vĩ (Kiết Tú), ngày 18/08/2026 mang lại nhiều năng lượng tích cực cho công việc thực tế:

Những việc nên ưu tiên thực hiện

Ngày này rất thích hợp để tiến hành các công việc như: động thổ, san nền, sửa sang gian bếp, lắp đặt máy móc, nộp đơn nhập học, làm lễ cầu thân hoặc khởi công các dự án thủy lợi, trồng trọt.

Những việc nên hạn chế

Theo Bành Tổ Bách Kỵ Nhật và các quẻ tinh tú, gia chủ không nên mở kho hàng buôn bán lớn hoặc thực hiện mua sắm các tài sản có giá trị cao như ô tô, xe máy, nhà đất trong ngày này. Bên cạnh đó, quẻ Không Vong nhắc nhở công việc có thể phát sinh trở ngại nhỏ, nên tiến hành mọi việc một cách chắc chắn, tránh chủ quan.

Nhìn chung, các thông tin lịch âm dương mang tính chất tham khảo theo văn hóa truyền thống. Yếu tố quyết định thành công lớn nhất vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần làm việc nghiêm túc và sự chủ động của mỗi người trong đời sống thường ngày.