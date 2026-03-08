Thể thao 360 Trả giá vì chủ quan, khinh địch Trận giao hữu thứ 3 của Liverpool trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới diễn ra khá suôn sẻ, khi “Lữ đoàn đỏ” dẫn trước Leeds United 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, Liverpool đã phải trả giá vì chủ quan khinh địch, khi nhận 4 bàn thua trong hiệp 2 và thất bại chung cuộc với tỉ số 2-4.

Liverpool dưới triều đại của HLV Andoni Iraola đang có nhiều chuyển biến tích cực trong những ngày đầu tiên ông tiếp quản ghế nóng của đội chủ sân Anfield. Hai chiến thắng liên tiếp không chỉ giúp “lữ đoàn đỏ” duy trì bầu không khí hưng phấn mà còn cho thấy những nét đầu tiên trong triết lý của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Andoni Iraola, đội bóng thành phố cảng thi đấu với cường độ cao, pressing quyết liệt và sẵn sàng đẩy nhanh tốc độ ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng. Dù mới chỉ là những trận giao hữu, cách Liverpool tạo ra cơ hội và duy trì sức ép liên tục mang đến nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ. Bước vào trận giao hữu thứ 3 trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới với Leeds United, “lữ đoàn đỏ” tưởng chừng như đã có chiến thắng thứ 3. Tuy nhiên, tuần trăng mật của HLV Andoni Iraola có lẽ bắt đầu có những trở ngại đầu tiên, khi Liverpool bị Leeds ngược dòng đánh bại với tỉ số 4-2.

Bên kia chiến tuyến, rõ ràng Leeds United không thể so sánh với Liverpool trên tất cả mọi phương diện. Trong những trận đấu ở đoạn tiền mùa giải, Leeds chưa cho thấy sự ổn định, khi đoàn quân của HLV Daniel Farke thắng 1 và thua 1 trong 2 trận giao hữu gần nhất. Trong trận đấu với Liverpool, nhiều khả năng chiến lược gia người Đức sẽ tiếp tục sử dụng Harry Wilson, sau khi anh có màn trình diễn khá ấn tượng trước Sunderland trong lần đầu đá chính kể từ khi chuyển đến từ Fulham. Tuy nhiên, sự gắn kết trong lối chơi của Leeds vẫn chưa đạt mức tối ưu khi nhiều vị trí vẫn đang trong quá trình thử nghiệm, dù đội bóng áo trắng đang sở hữu phong cách thi đấu giàu năng lượng, không ngại pressing và luôn sẵn sàng tạo áp lực lên đối thủ. Dù vậy màn ngược dòng khó tin của Leeds United trước Liverpool quả thực là một cơn địa chấn trong những trận giao hữu đầu mùa.

Bước vào trận đấu, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Leeds United bất ngờ là đội kiểm soát bóng nhiều hơn Liverpool. Tuy vậy, “Lữ đoàn đỏ” vẫn là đội mở tỷ số trận đấu. Phút thứ 7, Luke Chambers lập công sau đường kiến tạo của Milos Kerkez, đưa Liverpool vượt lên 1-0 trước Leeds United. Cách biệt được “Lữ đoàn đỏ” nới rộng vào phút thứ 40, khi Florian Wirtz lập công sau đường kiến tạo của Jeremie Frimpong, đưa Liverpool vươn lên dẫn trước Leeds United với tỉ số 2-0. Đây cũng là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.

Những tưởng Liverpool sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đoàn quân của HLV Daniel Farke. Tuy nhiên, trong hiệp 2, ít ai ngờ, Leeds lại có màn hủy diệt đối thủ ở đẳng cấp cao hơn một cách khủng khiếp như vậy. Đầu tiên là bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút thứ 60, do công của Brenden Aaronson. Đến phút 71, bàn thắng của Calvert-Lewin đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tiếp đà hưng phấn, Leeds United liên tiếp có 2 bàn thắng, do công của Sean Longstaff (73) và Calvert-Lewin (85), nhấn chìm “Lữ đoàn đỏ” với tỉ số chung cuộc 4-2, Leeds United gửi lời cảnh báo đanh thép đến mọi đối thủ rằng, không thể xem họ là đội lót đường trong mùa giải mới.