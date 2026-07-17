Pháp luật - Đời sống Trả lại không gian công cộng cho bãi biển Mũi Né Ngày 17/7, UBND phường Mũi Né (Lâm Đồng) huy động lực lượng tổ chức tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán dựng trái phép, lấn chiếm khu vực bờ biển tại bờ kè làng chài Mũi Né.

Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán dựng trái phép tại bờ kè làng chài Mũi Né

UBND phường Mũi Né cho biết, trước khi tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, địa phương đã nhiều lần thông báo, yêu cầu các cá nhân tự giác tháo dỡ, di dời toàn bộ mái che, lều quán phục vụ hoạt động kinh doanh trái phép tại khu vực bãi biển trước một khu du lịch.

Thời hạn hoàn thành được ấn định vào cuối tháng 6/2026. Tuy nhiên, sau thời điểm này vẫn còn một số trường hợp không chấp hành.

Lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ các mái che, chòi tạm, lều quán dựng trái phép tại bờ kè làng chài Mũi Né

Để bảo đảm việc quản lý, sử dụng đúng mục đích khu vực bãi biển công cộng, giữ gìn mỹ quan đô thị và môi trường du lịch, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tổ chức tháo dỡ các công trình, vật dụng vi phạm theo quy định.

Ngày 16/7, địa phương đã triển khai tháo dỡ các công trình tạm tại khu vực bãi biển ven đường Xuân Thủy. Đây cũng là nơi xảy ra tình trạng tự ý dựng lều quán, mái che để bày bán hải sản, kinh doanh trái phép trên bãi biển công cộng.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời tháo dỡ toàn bộ mái che, chòi tạm, lều quán và các vật dụng lấn chiếm, trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển.

Song song với đó, các hộ dân được tuyên truyền, vận động không tái dựng các công trình tạm; trường hợp cố tình tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc tháo dỡ các mái che, chòi tạm nhằm trả lại không gian thông thoáng cho bãi biển

Theo chính quyền địa phương, tình trạng dựng mái che, chòi tạm, lều quán để kinh doanh trái phép trên bãi biển không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi trường và hình ảnh điểm đến du lịch, mà còn vi phạm các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường.

Với việc xử lý các trường hợp lấn chiếm bãi biển, phường Mũi Né quyết tâm lập lại trật tự tại khu vực ven biển, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường du lịch. Xây dựng hình ảnh Mũi Né văn minh, sạch, đẹp hơn, tạo điều kiện để người dân và du khách cùng tiếp cận, sử dụng không gian bãi biển công cộng đúng quy định.