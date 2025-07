Thời sự Trà Tân bảo đảm an ninh trật tự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trà Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào chiều ngày 29/7, Công an xã Trà Tân (Lâm Đồng) đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ chiến sĩ và lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở nắm tình hình, chủ động trong xử lý mọi tình huống.

Công an Trà Tân ra quân tuần tra cao điểm trấn áp tội phạm

Công an xã đã triển khai các mặt công tác, nắm chắc di biến động số đối tượng thuộc diện quản lý và mọi tình hình xảy ra, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về ANTT tại địa phương. Đơn vị đẩy mạnh đăng tải bài viết tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức 5 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường để nhân dân biết, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ Đảng viên Chi bộ Công an xã. Mỗi cán bộ đảng viên nhận thức thấm nhuần về vai trò và ý nghĩa chính trị của kỳ Đại hội. Công an xã đã mời gọi hỏi răn đe, test nhanh ma túy 45 lượt đối tượng hình sự, ma túy nổi cộm trên địa bàn. Kiểm danh kiểm diện 4 đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Lực lượng chức năng kịp thời giải tán 3 nhóm tụ tập đêm khuya

Công an Trà Tân triển khai đội hình tuần tra đêm

Tổ chức tuần tra vũ trang và tuần tra mật phục đảm bảo ANTT tại địa bàn, qua tuần tra đã nhắc nhở, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm: xử lý 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên đường tiêu thụ. Qua tuần tra, lực lượng Công an xã đã giải tán 3 nhóm thanh niên tụ tập quá giờ quy định, lập biên bản 5 trường hợp vi phạm quy định ATGT, nhắc nhở 8 trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng lề đường…

Ngoài ra, lực lượng công an đã kiểm tra phương án, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu vực, địa điểm diễn ra sự kiện tại địa phương; quản lý chặt 21 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn...