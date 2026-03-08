Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và tương lai đất nước Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, thống nhất hành động để bảo đảm mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân và trước tương lai của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã quyết định nhiều chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu các quyết sách của Trung ương phải tạo ra bước chuyển thực chất.

“Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình Kỳ họp, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng của từng quyết định lập pháp, để mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết sau khi được ban hành thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định tinh thần “khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới nhưng không đánh đổi chất lượng”. Theo dự kiến chương trình làm việc, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, đầu tư.

Đến nay, theo báo cáo của các đơn vị, các tài liệu đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, thảo luận một số nhóm vấn đề lớn để bảo đảm thành công của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức bộ máy.

Theo đó, phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương và Bộ Chính trị cho ý kiến; do đó, nhấn mạnh trách nhiệm của Quốc hội là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất; Chủ tịch Quốc hội yêu cầu: trong quá trình xem xét các dự án luật, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; tập trung rà soát các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Nêu rõ quan điểm mỗi chính sách được thông qua phải hướng tới mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và có thể triển khai ngay trong thực tiễn; đồng chí dẫn nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá điểm nghẽn về thể chế đã cơ bản được tháo gỡ và cho rằng, vấn đề quan trọng là tổ chức thực thi.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Thời gian tới, công tác hoàn thiện thể chế phải tiếp tục nâng cấp hơn nữa, làm thường xuyên, liên tục để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo động lực mới cho đất nước phát triển.

Đối với các chính sách lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành.

Chung quanh các nội dung liên quan tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần quan tâm xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thành công của Kỳ họp có vai trò rất lớn của các Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ trưởng Tổ đảng trong việc điều hành hoạt động của Đoàn, tổ chức, phân công đại biểu nghiên cứu sâu theo chuyên môn, tổ chức thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành ngay sau khi các luật được thông qua.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Quốc hội; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Nhấn mạnh đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn, song Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, "thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Quốc hội cần chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng trong công tác xây dựng pháp luật, tập trung nghiên cứu sâu, đóng góp ý kiến có cơ sở và luận cứ vững chắc để cơ quan soạn thảo và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết theo đúng tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội do Quốc hội ban hành; những nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ được quy định bằng nghị định; còn các bộ ban hành thông tư đối với những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng: các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu để mỗi quyết định của Quốc hội thật sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển đất nước.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, theo chương trình làm việc sẽ khai mạc vào sáng 3/8.