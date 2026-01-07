Trách nhiệm của phạm nhân và người đến gặp phạm nhân được quy định tại Thông tư 88/2026/TT-BCA ngày 10/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an.

1. Trách nhiệm của phạm nhân khi gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác

a) Mặc quần áo dài do cơ sở giam giữ phạm nhân cấp, bảo đảm gọn gàng, lịch sự; trường hợp chưa được cấp quần áo của cơ sở giam giữ phạm nhân thì mặc quần áo dài thường đã được đóng dấu theo quy định;

b) Chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, nội quy Nhàthăm gặp phạm nhân;

c) Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ có trách nhiệm trong quá trình tổ chức cho phạm nhân gặp người thân thích, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Trách nhiệm của người đến gặp phạm nhân

a) Người thân thích của phạm nhân làm đơn xin gặp phạm nhân trong trường hợp lần đầu được gặp phạm nhân hoặc không có tên trong Sổ thăm gặp; đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác phải có văn bản hoặc đơn đề nghị gặp phạm nhân;

b) Kê khai và thực hiện xác nhận nội dung Sổ thăm gặp theo quy định;

c) Xuất trình giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc văn bản xác nhận về nhân thân có ảnh chân dung của Công an cấp xã nơi cư trú; cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh là người thân thích của phạm nhân hoặc đơn xin gặp phạm nhân có xác nhận của Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập (đối với trường hợp gặp lần đầu chưa có Sổ thăm gặp hoặc không có tên trong Sổ thăm gặp);

d) Chấp hành pháp luật, nội quy Nhà thăm gặp phạm nhân, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân;

đ) Tuân thủ hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ và những cán bộ có trách nhiệm khác;

e) Không đưa vào Nhà thăm gặp phạm nhân, phòng gặp riêng đồ vật thuộc danh mục đồ vật cấm đưa vào nơi chấp hành án phạt tù của phạm nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an;

g) Kê khai trung thực phiếu gửi đồ vật cho phạm nhân và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về đồ vật được gửi trong trường hợp gửi đồ vật cho phạm nhân;

h) Trường hợp gặp ở phòng riêng thì được mang theo quần áo, khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược nhựa, nước uống, dụng cụ tránh thai và phòng bệnh lây nhiễm qua đường tình dục đối với trường hợp gặp vợ hoặc chồng.

3. Khi giao tiếp, người đến gặp phạm nhân và phạm nhân phải sử dụng tiếng Việt, trường hợp người dân tộc thiều số hoặc người nước ngoài không biết tiếng Việt thì được sử dụng ngôn ngữ khác nhưng phải bảo đảm cơ sở giam giữ phạm nhân có thể quản lý, giám sát nội dung gặp. Người bị hạn chế khả năng nghe, nói được sử dụng ngôn ngữ ký hiệu hoặc thiết bị hỗ trợ giao tiếp nhưng phải được cán bộ có trách nhiệm kiểm tra trước khi sử dụng.



