Thời sự Lâm Đồng Trách nhiệm và nghĩa tình! Tháng 7 - tháng mà dân tộc Việt Nam luôn đau đáu với ký ức, hoài niệm một thời hoa lửa đi qua. Cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do đã thành hiện thực, song để đổi lấy thành quả ấy, biết bao người con thân yêu của các gia đình đã mãi mãi nằm xuống cho đất nước đứng lên.

Nước mắt mẹ không còn, vì khóc những đứa con lần lượt ra đi mãi mãi… lời của bài hát Người mẹ của tôi (nhạc sĩ Xuân Hồng) đã khắc sâu sự mất mát vô cùng lớn lao của biết bao gia đình người Việt. Hòa bình lập lại, người lính tạm rời cây súng, trở về với cuộc sống đời thường, nhưng cũng có hàng triệu người nằm xuống trên các chiến trường. Cùng với đó, hậu quả chiến tranh để lại hàng chục triệu gia đình thương binh, bệnh binh, nạn nhân nhiễm chất độc hóa học là nỗi đau dai dẳng không dễ phôi pha.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Người căn dặn: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với Nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ”. Lời căn dặn ấy không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, mà còn đặt nền móng cho chủ trương, chính sách chăm lo người có công của Đảng và Nhà nước ngay từ những ngày đầu của nền độc lập. Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL - văn bản pháp quy đầu tiên quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ. Chỉ vài tháng sau, theo đề nghị của Người về việc chọn một ngày trong năm để đồng bào cả nước bày tỏ lòng biết ơn đối với thương binh, Hội nghị trù bị họp tại Phú Minh (Đại Từ, Thái Nguyên) đã thống nhất lấy ngày 27/7 hằng năm là Ngày Thương binh toàn quốc. Từ năm 1955, được đổi tên thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trở thành một ngày kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống chính trị, văn hóa và tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Từ Sắc lệnh số 20/SL, hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện. Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý của dân tộc. Các chính sách ưu đãi không ngừng được bổ sung, mở rộng, bao phủ toàn diện các lĩnh vực của đời sống, từ trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, giáo dục, đào tạo, việc làm đến hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

Tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 21.000 liệt sĩ, khoảng 11.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 5.000 bệnh binh, hơn 2.600 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cùng hàng chục ngàn thân nhân người có công. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại Lâm Đồng đã trở thành truyền thống, khắc họa rõ nét đẹp văn hóa của cộng đồng. Điều đáng trân quý là phong trào không chỉ diễn ra trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Mỗi hoạt động tri ân là lời nhắc nhở về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương, bệnh binh và người có công đã góp phần làm nên cuộc sống bình yên, phát triển của Lâm Đồng hôm nay.

Cùng với cả nước, Lâm Đồng cũng dốc sức tập trung cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, công việc được triển khai hết sức khẩn trương, như một mệnh lệnh thôi thúc từ trái tim. Trong các phòng giám định trên mảnh đất hình chữ S, những mẫu ADN vẫn âm thầm được đối sánh. Và ở một vùng quê nào đó, vẫn còn những mái đầu bạc trắng mẹ ngóng tin con, vợ chờ chồng. Hành trình đưa đồng đội trở về vẫn đang tiếp diễn ở khắp nơi, bởi đó là một phần của gìn giữ ký ức dân tộc và thực hiện lời hứa của những người đang sống với những người đã hi sinh.

Đó là trách nhiệm và nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để đổi lấy độc lập, tự do, thống nhất đất nước.