Trải nghiệm Alexa+ của Amazon: Bước nhảy vọt về trí tuệ nhân tạo hay chỉ là kẻ nói dối thuyết phục Alexa+ mang đến khả năng giao tiếp tự nhiên và ghi nhớ ngữ cảnh ấn tượng nhờ AI tích hợp, tuy nhiên hiện tượng ảo giác thông tin vẫn là rào cản lớn đối với người dùng.

Amazon vừa chính thức giới thiệu Alexa+, phiên bản nâng cấp mạnh mẽ cho trợ lý ảo quen thuộc của mình. Được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, hệ thống mới hứa hẹn thay đổi hoàn toàn cách người dùng tương tác với các thiết bị thông minh. Thay vì phải ghi nhớ những câu lệnh cứng nhắc, Alexa+ cho phép thực hiện các cuộc hội thoại linh hoạt và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Chấm dứt kỷ nguyên của những câu lệnh rập khuôn

Điểm khác biệt lớn nhất mà người dùng có thể nhận thấy ngay khi trải nghiệm Alexa+ là khả năng hiểu các yêu cầu phức tạp. Những câu trả lời gây thất vọng như "Xin lỗi, tôi không biết điều đó" hay "Tôi không nghe rõ" dường như đã lùi vào quá khứ. Thay vào đó, Alexa+ sẽ chủ động hỏi lại để làm rõ ý định của người dùng hoặc đưa ra câu trả lời hợp lý sau lần thử thứ hai.

Các thiết bị Echo của Amazon trở nên phổ biến nhờ trợ lý ảo Alexa.

Cụ thể, trong một thử nghiệm thực tế, yêu cầu về công thức nấu ăn phức tạp như: "Alexa, hãy tạo một công thức cho món moussaka Hy Lạp, nhưng là món chay, không dùng thịt băm mà thay bằng nhiều sốt cà chua và lớp phủ phô mai" đã được trợ lý ảo xử lý mượt mà. Dù vẫn còn một vài lỗi nhỏ trong cách đọc định lượng (như đọc dấu gạch đầu dòng thành dấu trừ), nhưng về cơ bản, khả năng hiểu ngữ cảnh của AI đã cải thiện rõ rệt.

Thách thức từ hiện tượng ảo giác thông tin

Tuy nhiên, sự thông minh này lại đi kèm với một nhược điểm đáng lo ngại: hiện tượng "ảo giác" (hallucinating) – một vấn đề đặc trưng của AI. Khi Alexa+ mắc sai lầm, trợ lý này lại đưa ra thông tin sai lệch với một giọng điệu vô cùng tự tin và thuyết phục, khiến người dùng khó lòng nghi ngờ nếu không có kiến thức sẵn về chủ đề đó.

Ví dụ, khi được hỏi về độ sâu của hồ Neufeld tại Burgenland, Alexa+ khẳng định chắc chắn rằng hồ này chỉ sâu vài mét, trong khi thực tế độ sâu của nó lên tới 24 mét. Điều nguy hiểm là thông tin sai lệch này được trình bày như một sự thật hiển nhiên. Đáng chú ý, những lỗi này thường không ổn định; cùng một câu hỏi đó trên ứng dụng Alexa có thể lại cho kết quả chính xác, cho thấy sự thiếu nhất quán trong việc truy xuất dữ liệu của hệ thống.

Giao tiếp tự nhiên nhờ chế độ Follow-Up

Amazon đã kích hoạt mặc định chế độ Follow-Up (Tiếp nối) trên Alexa+. Tính năng này cho phép trợ lý ảo duy trì trạng thái lắng nghe trong vài giây sau khi trả lời, giúp người dùng có thể đặt câu hỏi tiếp theo mà không cần lặp lại từ khóa kích hoạt. Alexa+ giờ đây đã có "trí nhớ" về diễn biến cuộc trò chuyện, giúp các tương tác trở nên liền mạch giống như đang nói chuyện với người thật.

Giờ đây, các cuộc trò chuyện có thể được tiếp tục trên các thiết bị khác.

Bên cạnh ưu điểm, chế độ này cũng gây ra một số phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày. Do Alexa+ nhạy bén hơn trong việc lắng nghe, nó đôi khi hiểu lầm các mẩu đối thoại của những người xung quanh là câu lệnh. Đã có trường hợp trợ lý ảo tự động hủy bộ hẹn giờ nấu ăn chỉ vì bắt gặp một vài từ ngữ trong cuộc trò chuyện của người dùng với người thân, gây ra những tình huống dở khóc dở cười.

Rào cản về hiệu năng và chi phí

Một vấn đề kỹ thuật khác cần lưu ý là thời gian xử lý. Trên các thiết bị Echo thế hệ cũ, Alexa+ phản hồi chậm hơn đáng kể so với phiên bản trước. Dù sự chậm trễ chỉ tính bằng giây, nhưng đối với những người đã quen với việc nhận phản hồi tức thì, đây là một bước lùi về trải nghiệm người dùng.

Amazon cho biết các dòng thiết bị Echo mới nhất đã được tối ưu hóa riêng cho Alexa+ để khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ để nâng cấp phần cứng nếu muốn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của trí tuệ nhân tạo mới.

Nhìn chung, Alexa+ là một bước tiến khổng lồ của Amazon trong nỗ lực đưa AI vào đời sống. Dù vẫn còn những khiếm khuyết về độ chính xác và tốc độ xử lý trên phần cứng cũ, nhưng tiềm năng về một trợ lý ảo thực sự hiểu con người đang dần trở thành hiện thực.