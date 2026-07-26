Trải nghiệm hệ sinh thái Zepp Health của Amazfit: Nhiều tính năng nhưng có thay thế được Garmin? Phân tích chi tiết ứng dụng Zepp Health về khả năng tùy biến, theo dõi tập luyện, ưu điểm quản lý thiết bị tập trung và những hạn chế so với đối thủ Garmin.

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất các dòng đồng hồ thông minh, Amazfit đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện mang tên Zepp Health nhằm theo dõi và phân tích chỉ số sức khỏe, vận động của người dùng. Mặc dù sở hữu tập hợp tính năng phong phú và giao diện hiện đại, nền tảng này vẫn tồn tại những hạn chế nhất định khi đặt lên bàn cân so sánh với đối thủ lớn trong ngành như Garmin.

Giao diện ứng dụng Zepp Health của Amazfit.

Khả năng tùy biến giao diện linh hoạt nhưng điều hướng còn rườm rà

Điểm ấn tượng đầu tiên trên Zepp Health là khả năng hiển thị dữ liệu linh hoạt. Bảng điều khiển chính (Home) cung cấp các mẫu giao diện được thiết kế riêng cho từng nhóm người dùng, từ người theo dõi sức khỏe tổng quát đến các vận động viên thể thao đa năng (hybrid athletes).

Mục chỉ số hàng đầu (Top Indicators) cho phép người dùng chủ động tùy chỉnh cả bố cục trực quan lẫn các thông số đo lường cần ưu tiên. Bên cạnh bảng điều khiển trung tâm, ứng dụng còn chia thành các trang chuyên biệt như HybridCharge, Sleep và Effort. Dù vậy, cấu trúc điều hướng của Zepp Health đôi khi gây rắc rối cho người dùng khi bắt buộc phải thao tác qua lại liên tục giữa các thanh điều hướng phía dưới và các menu phụ phía trên.

Khả năng theo dõi tập luyện và thuật toán nhận diện bài tập

Phần theo dõi chế độ luyện tập của ứng dụng mang lại giao diện tổng quan sạch sẽ và dễ nắm bắt về các buổi tập đã hoàn thành. Ở phía dưới cùng màn hình, người dùng có thể mở rộng mục điều hướng để quản lý công cụ Zepp Coach, thiết lập kế hoạch huấn luyện cũng như xem dự báo thời gian hoàn thành các cự ly chạy bộ.

Hệ sinh thái hiện đã hỗ trợ thêm tính năng quản lý thiết bị tập luyện và tự động nhận diện bài tập thể lực. Tuy nhiên, độ chính xác của thuật toán này vẫn còn biến động tùy thuộc vào động tác thực hiện. Các bài tập như đẩy ngực (bench press) được hệ thống ghi nhận khá chuẩn xác, trong khi bài tập hít xà (pull-up) thường xuyên làm thuật toán nhận diện sai lệch. Nhằm gia tăng tính tương tác, Zepp Health cũng bổ sung các yếu tố gamification như hệ thống huy hiệu, phần thưởng và các thử thách cộng đồng tương tự cách Garmin đang triển khai.

Quản lý thiết bị tập trung: Điểm cộng lớn so với Garmin

Một ưu điểm vượt trội của Zepp Health nằm ở khả năng quản lý phần cứng tập trung. Người dùng có thể tùy chỉnh cấu hình đồng hồ và cài đặt các ứng dụng smartwatch ngay trong mục Tổng quan thiết bị (Devices) của ứng dụng.

Điều này tiện lợi hơn hẳn so với hệ sinh thái của Garmin, vốn yêu cầu người dùng phải cài đặt thêm một ứng dụng độc lập là Garmin Connect IQ chỉ để quản lý ứng dụng và mặt đồng hồ. Việc thiết lập các thông số thông qua màn hình điện thoại lớn luôn mang lại sự thuận tiện hơn hẳn so với việc thao tác trên màn hình nhỏ của đồng hồ.

Dù vậy, cách sắp xếp tính năng của Zepp Health vẫn cần cải thiện. Một số tùy chọn như quản lý bản đồ và báo thức bị ẩn sâu bên trong menu cài đặt ứng dụng thiết bị. Tương tự, tính năng nhập lộ trình di chuyển từ bên thứ ba (như Komoot) lại được đặt trong phần cài đặt người dùng thay vì cài đặt thiết bị, gây ra sự khó hiểu ban đầu cho người mới sử dụng.

Rào cản từ dịch vụ thu phí và sự thiếu vắng nền tảng Web

Bên cạnh những điểm mạnh, Zepp Health vẫn còn hai điểm yếu lớn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng:

Sự xuất hiện dày đặc của gói trả phí Zepp Aura: Dịch vụ đăng ký Zepp Aura được đặt ở các vị trí quá nổi bật trên giao diện. Một số tính năng quan trọng như Đánh giá sức khỏe giấc ngủ (Sleep Health Assessment) đã bị khóa sau tường thu phí (paywall), tạo cảm giác không thoải mái cho người dùng đã sở hữu phần cứng.

Dịch vụ đăng ký Zepp Aura được đặt ở các vị trí quá nổi bật trên giao diện. Một số tính năng quan trọng như Đánh giá sức khỏe giấc ngủ (Sleep Health Assessment) đã bị khóa sau tường thu phí (paywall), tạo cảm giác không thoải mái cho người dùng đã sở hữu phần cứng. Không có nền tảng Web chuyên biệt: Khác với Garmin cung cấp cổng thông tin Garmin Connect trên trình duyệt máy tính, Zepp Health hoàn toàn phụ thuộc vào ứng dụng di động. Việc phân tích lượng dữ liệu lớn hoặc tìm kiếm chi tiết trên màn hình máy tính chưa được hỗ trợ chính thức. Người dùng chỉ có thể khắc phục tạm thời bằng cách đồng bộ dữ liệu sang các nền tảng bên thứ ba như Strava.

Nhìn chung, Zepp Health là một hệ sinh thái giàu tính năng, quản lý thiết bị tiện lợi và đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi thể thao hàng ngày. Tuy nhiên, việc khóa tính năng chuyên sâu sau gói trả phí và thiếu nền tảng phân tích trên máy tính vẫn là rào cản khiến Zepp Health chưa thể hoàn toàn thay thế Garmin đối với nhóm người dùng chuyên nghiệp.