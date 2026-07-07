Trải nghiệm The Forest: Game sinh tồn kinh dị 95% đánh giá tích cực đang giảm giá 78% trên Steam Tựa game sinh tồn đình đám The Forest đang được giảm giá sâu chỉ còn 4,39 USD trên Steam đến ngày 9/7/2026. Với lối chơi khắc nghiệt và hệ thống AI kẻ thù thông minh, đây là lựa chọn hàng đầu cho game thủ yêu thích thể loại kinh dị.

Tựa game sinh tồn kinh dị đình đám The Forest, phát triển bởi Endnight Games Ltd, hiện đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Steam nhờ chương trình ưu đãi cực lớn. Với mức giảm giá lên tới 78%, người chơi có thể sở hữu siêu phẩm này với giá chỉ 4,39 USD thay vì mức giá gốc 19,99 USD. Chương trình khuyến mãi dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 09/07/2026.

Hình ảnh mô phỏng môi trường trong trò chơi The Forest.

Cốt truyện đầy kịch tính và cơ chế sinh tồn khắc nghiệt

Ra mắt lần đầu vào ngày 30/04/2018, The Forest đưa người chơi vào vai kẻ sống sót duy nhất sau một vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Bối cảnh diễn ra trên một hòn đảo bí ẩn, nơi bạn phải bắt đầu hành trình tìm kiếm cậu con trai mất tích mang tên Timmy. Tuy nhiên, hòn đảo không hề yên bình như vẻ bề ngoài mà ẩn chứa vô vàn hiểm nguy rình rập.

Về mặt kỹ thuật, trò chơi tập trung sâu vào khả năng quản lý tài nguyên và xây dựng. Người chơi cần thu thập các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và nước sạch để duy trì sự sống. Hệ thống chế tạo (crafting) cho phép bạn chặt hạ cây cối để xây dựng nơi trú ẩn, từ những túp lều đơn sơ đến các pháo đài kiên cố để chống lại các mối đe dọa bên ngoài.

Cảnh quan và phương tiện di chuyển đường thủy trong The Forest.

Điểm nhấn từ hệ thống AI kẻ thù và chế độ chơi cộng tác

Một trong những yếu tố làm nên thành công vang dội của The Forest chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) của kẻ thù. Hòn đảo là nơi cư ngụ của một bộ tộc đột biến ăn thịt người với hành vi cực kỳ phức tạp. Chúng không chỉ tấn công trực diện mà còn biết thăm dò, bao vây và thích nghi với các chiến thuật của người chơi. Điều này đòi hỏi game thủ phải liên tục nâng cấp vũ khí, đặt bẫy và xây dựng tường phòng thủ vững chắc, đặc biệt là khi khám phá các hang động tối tăm.

Bên cạnh trải nghiệm đơn độc, trò chơi còn hỗ trợ chế độ co-op (hợp tác) lên đến 8 người chơi. Việc phối hợp cùng bạn bè không chỉ giúp tăng khả năng sống sót mà còn mở ra nhiều chiến thuật xây dựng và chiến đấu thú vị hơn, giảm bớt áp lực về độ khó vốn bị một số người chơi đánh giá là khá khắc nghiệt.

Một phân cảnh chiến đấu kịch tính trong trò chơi.

Đánh giá từ cộng đồng và giá trị thực tế của ưu đãi

Với hơn 676.000 lượt đánh giá trên Steam và tỷ lệ phản hồi tích cực lên đến 95%, The Forest khẳng định vị thế là một trong những tựa game sinh tồn hay nhất mọi thời đại. Người chơi đặc biệt đánh giá cao chiều sâu của cốt truyện, sự bí ẩn của hòn đảo và cảm giác hồi hộp mà cơ chế chiến đấu mang lại.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Endnight Games Ltd Thể loại Sinh tồn kinh dị (Survival Horror) Giá ưu đãi 4,39 USD (Giảm 78%) Thời hạn ưu đãi Đến ngày 09/07/2026 Đánh giá Steam 95% Tích cực

Mặc dù mức giá 4,39 USD là rất hấp dẫn, nhưng dữ liệu từ SteamDB cho thấy mức giá thấp kỷ lục của tựa game này từng đạt 1,99 USD (giảm 90%) vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, với khối lượng nội dung đồ sộ và trải nghiệm chất lượng, mức giá hiện tại vẫn được xem là một món hời lớn cho những ai chưa sở hữu trò chơi này trong thư viện của mình.