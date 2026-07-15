Trải nghiệm The Midnight Walk: Siêu phẩm Dark Fantasy đang giảm giá 50% trên Steam Tựa game phiêu lưu The Midnight Walk từ đội ngũ phát triển Lost in Random hiện đang giảm giá sâu trên Steam. Trò chơi gây ấn tượng mạnh với đồ họa thủ công và đánh giá tích cực 92%.

The Midnight Walk, một trong những tựa game phiêu lưu hành động độc đáo nhất năm 2025, đang trở thành tâm điểm chú ý khi áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá 50% trên nền tảng Steam. Được phát triển bởi MoonHood — đội ngũ đứng sau thành công của Lost in Random — trò chơi đưa người chơi vào một hành trình đen tối nhưng đầy tính nghệ thuật trong thế giới Dark Fantasy.

Thế giới Dark Fantasy đầy mê hoặc của The Midnight Walk

Trong The Midnight Walk, người chơi sẽ hóa thân vào nhân vật được gọi là Burnt One, đồng hành cùng một sinh vật nhỏ bé mang tên Potboy. Nhiệm vụ cốt lõi của bạn là đưa ánh sáng trở lại thế giới đang bị bóng tối bao trùm bằng cách tiến về phía Ngọn núi Mặt trăng (Moon Mountain). Hành trình này được chia thành năm chương riêng biệt, mỗi chương mang đến những bối cảnh và thử thách hoàn toàn khác nhau.

An image showing PotBoy in The Midnight Walk.

Điểm nhấn lớn nhất của trò chơi nằm ở phong cách đồ họa. Toàn bộ môi trường và sinh vật trong game đều được thiết kế theo phong cách thủ công, mang lại cảm giác như một tác phẩm điêu khắc bằng đất sét sống động. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp nghệ thuật và không khí rùng rợn tạo nên một trải nghiệm thị giác khác biệt hoàn toàn so với các tựa game cùng thể loại.

Cơ chế gameplay và khả năng hỗ trợ thực tế ảo (VR)

Lối chơi của The Midnight Walk tập trung vào sự phối hợp giữa nhân vật chính và Potboy. Ánh sáng từ Potboy không chỉ dùng để dẫn đường mà còn là vũ khí quan trọng để xua đuổi các quái vật ẩn nấp trong bóng tối. Ngoài ra, người chơi cần thu thập các bao diêm trong suốt hành trình để duy trì nguồn sáng và giải quyết các câu đố dựa trên giác quan như thị giác và thính giác.

An image showing two enemies in The Midnight Walk.

Đáng chú ý, trò chơi hỗ trợ cả chế độ điều khiển truyền thống lẫn kính thực tế ảo (VR). Việc trải nghiệm dưới góc nhìn thứ nhất trong môi trường VR giúp tăng cường độ chân thực, khiến những màn đối đầu với quái vật trở nên kịch tính và ám ảnh hơn.

Đánh giá thực tế: Ưu điểm và những hạn chế cần lưu ý

Tính đến thời điểm hiện tại, The Midnight Walk nhận được phản hồi rất tích cực từ cộng đồng game thủ với 92% đánh giá tốt trên Steam. Trên chuyên trang Metacritic, trò chơi đạt điểm Metascore 79 và điểm người dùng là 8.3, minh chứng cho chất lượng nội dung và đồ họa vượt trội.

Tiêu chí Thông tin chi tiết Nhà phát triển MoonHood Thời lượng chơi Khoảng 6 giờ (theo HowLongToBeat) Đánh giá Steam 92% Tích cực (Rất tích cực) Giá ưu đãi 14,99 USD (Giảm 50%)

Tuy nhiên, trò chơi vẫn có một số điểm trừ nhỏ. Với thời lượng chơi khoảng 6 tiếng, nhiều game thủ cho rằng nội dung hơi ngắn so với kỳ vọng. Một số ý kiến khác phản hồi rằng cơ chế gameplay có phần lặp lại ở các giai đoạn sau của trò chơi.

An image showing a creature in The Midnight Walk.

Hiện tại, người dùng Steam có thể sở hữu The Midnight Walk với mức giá 14,99 USD thay vì 29,99 USD như thông thường. Chương trình giảm giá này dự kiến kéo dài đến hết ngày 26/07/2026. Đây là cơ hội tốt để những người yêu thích dòng game phiêu lưu giải đố và phong cách nghệ thuật Dark Fantasy bổ sung tựa game này vào thư viện của mình.