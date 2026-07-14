Trải nghiệm watchOS 27 Public Beta: Siri AI và giao diện mới thay đổi cách dùng Apple Watch Bản cập nhật watchOS 27 mang đến sự lột xác về giao diện với Siri AI làm trung tâm, cùng khả năng tương tác thông minh hơn qua các cử chỉ và tính năng Smart Stack mới.

Cùng với các bản thử nghiệm công khai của iOS 27 và macOS 27 Golden Gate, Apple đã chính thức phát hành bản watchOS 27 Public Beta đầu tiên. Đây là hệ điều hành thế hệ mới dành cho đồng hồ thông minh của Apple, tập trung mạnh mẽ vào việc tích hợp trí tuệ nhân tạo Siri AI, tối ưu hóa giao diện người dùng và nâng cấp trải nghiệm tương tác thông qua các cử chỉ thông minh.

Cách cài đặt và điều kiện tương thích

Để trải nghiệm sớm watchOS 27, người dùng cần đăng ký tham gia chương trình Apple Beta Software Program. Một điều kiện bắt buộc là chiếc iPhone ghép nối phải được cập nhật lên phiên bản iOS 27 Public Beta trước đó. Sau khi hoàn tất, người dùng có thể tải về bản cập nhật thông qua ứng dụng Watch trên iPhone, truy cập vào Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update) > Bản cập nhật Beta (Beta Updates).

Đáng chú ý, watchOS 27 có danh sách thiết bị hỗ trợ hạn chế hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Dưới đây là các dòng máy tương thích:

Dòng Apple Watch Tình trạng hỗ trợ Apple Watch Series 9 trở lên Hỗ trợ Apple Watch Ultra 2 trở lên Hỗ trợ Apple Watch SE 3 Hỗ trợ Các dòng máy cũ hơn Không hỗ trợ

Giao diện màn hình chính tập trung vào AI

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên watchOS 27 chính là thiết kế màn hình chính hoàn toàn mới. Apple đã đưa ứng dụng Siri AI vào vị trí trung tâm, xung quanh là vòng tròn chứa 6 ứng dụng được sử dụng gần đây nhất. Cách bố trí này giúp người dùng truy cập nhanh vào các tính năng quan trọng nhất mà không cần phải tìm kiếm trong danh sách ứng dụng phức tạp như trước.

watchOS 27 giới thiệu màn hình chính hoàn toàn mới với lựa chọn ứng dụng được đơn giản hóa.

Siri AI: Trợ lý ảo thông minh hơn trên cổ tay

Trong bản cập nhật này, Siri AI không chỉ là một tính năng nền mà đã trở thành một ứng dụng độc lập. Trợ lý này được triển khai dưới dạng một chatbot AI, có khả năng phản hồi các câu hỏi phức tạp tương tự như ChatGPT. Người dùng có thể xem lại và tiếp tục các cuộc hội thoại trong quá khứ ngay trên đồng hồ.

Ngoài khả năng trả lời thông tin, Siri AI còn có thể thực hiện các tác vụ điều khiển trực tiếp như bắt đầu chỉ đường, phát nhạc hoặc gửi tin nhắn văn bản một cách tự nhiên và chính xác hơn nhờ vào mô hình ngôn ngữ lớn được tích hợp sâu.

Cải tiến Smart Stack và cử chỉ tương tác

Tính năng Smart Stack (Ngăn xếp thông minh) cũng nhận được những nâng cấp đáng giá. Sau khi cập nhật, Smart Stack có thể hiển thị các thông tin ngữ cảnh theo thời gian thực như các cuộc hội thoại Siri đang diễn ra hoặc vị trí đỗ xe của người dùng.

Để nâng cao trải nghiệm rảnh tay, Apple giới thiệu cử chỉ chạm mới: người dùng chỉ cần chạm ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau để cuộn qua các thông tin trong Smart Stack. Điều này cực kỳ hữu ích trong các tình huống người dùng không tiện chạm vào màn hình đồng hồ.

Nhìn chung, watchOS 27 Public Beta cho thấy định hướng rõ ràng của Apple trong việc biến chiếc đồng hồ thông minh thành một thiết bị AI cá nhân hóa mạnh mẽ. Mặc dù đây mới chỉ là bản thử nghiệm và có thể còn tồn tại lỗi, nhưng những thay đổi về giao diện và tính năng Siri AI hứa hẹn sẽ mang lại luồng gió mới cho người dùng Apple Watch trong tương lai gần.