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    Trại tạm giam số 1 chuyển về xã Đức Trọng

    Thụy Trang - Lê Tiến 03/08/2026 15:06

    Ngày 3/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Trại tạm giam số 1 đã hoàn thành việc chuyển trụ sở chính từ khu Dã Chiến, phường Xuân Trường - Đà Lạt về thôn 17, xã Đức Trọng. Việc di chuyển bảo đảm an ninh, an toàn, không làm gián đoạn công tác quản lý, giam giữ.

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    Các lực lượng phối hợp bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển về trụ sở mới

    Trong quá trình chuyển trụ sở, hơn 300 can, phạm nhân được áp giải từ cơ sở cũ đến khu giam giữ tại trụ sở mới. Cùng với yêu cầu nghiêm ngặt về an ninh, an toàn trong áp giải, đơn vị tổ chức vận chuyển hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị và tài sản.

    Trước khi di chuyển, Trại tạm giam số 1 đã khảo sát các tuyến đường, bố trí lực lượng, phương tiện và xây dựng phương án xử lý tình huống phát sinh. Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động, các cơ quan điều tra Công an tỉnh và đơn vị liên quan phối hợp phân luồng, dẫn đoàn, bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

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    Tiếp nhận can, phạm nhân vào khu giam giữ tại trụ sở mới

    Cùng với áp giải can, phạm nhân, việc kiểm kê, vận chuyển hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị và tài sản được thực hiện chặt chẽ. Việc chuyển trụ sở hoàn thành đúng tiến độ, không xảy ra sự cố về an ninh, trật tự.

    Tại trụ sở mới, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương bố trí nơi làm việc, sắp xếp cơ sở vật chất, đưa các hệ thống quản lý, điều hành vào hoạt động. Công tác quản lý, giam giữ, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được duy trì liên tục.

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      Pháp luật - Đời sống
      Trại tạm giam số 1 chuyển về xã Đức Trọng
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