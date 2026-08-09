Thể thao 360 Trận cầu hấp dẫn Paris Saint-Germain (PSG) đón tiếp Man United tại Parc des Princes trong tư thế nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy vậy, “Gã nhà giàu” nước Pháp đã bị “Quỷ đỏ” cầm hòa với tỉ số 1-1, trong một trận cầu hấp dẫn.

Man United khởi động đợt trận giao hữu mùa hè bằng thất bại 0-1 trước Wrexham, nhưng “Quỷ đỏ” nhanh chóng tìm lại phong độ khi vùi dập Rosenborg 5-0 ở trận thứ hai, trước khi đánh bại Atletico 2-1 ở màn so tài gần nhất. Đối đầu với PSG trong lượt trận thứ 4, "Quỷ đỏ" đang hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải. Sự trở lại của những trụ cột như Bruno Fernandes và Diogo Dalot giúp đội hình của "Quỷ đỏ" cân bằng hơn, trong khi các tân binh và cầu thủ trẻ cũng đang tạo ra sức cạnh tranh đáng kể. Dù vậy, cuộc chạm trán với nhà vô địch châu Âu sẽ là thử thách rất lớn đối với đội bóng của HLV Michael Carrick. Đây cũng là bài kiểm tra lớn nhất để Man United có thể khẳng định tham vọng của mình trong mùa giải mới, là có cơ sở.

PSG mở màn quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 mà chưa có được đội hình tối ưu, do phần lớn các ngôi sao của “Gã nhà giàu” nước Pháp vẫn còn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau World Cup. Do vậy các nhà đương kim vô địch châu Âu đã thất bại 0-3 trước Mallorca. Đội hình 2 của PSG tỏ ra lép vế hơn đại diện đang chơi tại giải hạng 2 Tây Ban Nha trong màn đối đầu nói trên. Tuy nhiên, trước màn đối đầu với Man United vào đêm 8/8, “Gã nhà giàu” nước Pháp nhận tin vui, khi Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes đã trở lại. Những nhân tố này sẽ giúp cho PSG tăng chiều sâu, chất lượng kỹ thuật đội hình, do vậy “Gã nhà giàu” nước Pháp phần nào được đánh giá cao hơn “Quỷ đỏ” trong trận giao hữu thứ 2 của họ. Trận đấu đã diễn ra cởi mở khi cả hai đội đều ưu tiên thử nghiệm chiến thuật, do vậy một kết quả hòa được xem là có thể chấp nhận được cho cả hai.

Cuộc chạm trán giữa Man United và PSG trên thảm cỏ Parc des Princes đã mang lại cho người hâm mộ một trận cầu cực kỳ hấp dẫn. Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, PSG đã tạo nên bước ngoặt lớn với pha tổ chức tấn công chớp nhoáng bên hành lang cánh. Xuất phát từ đường tạt bóng có độ chính xác cao của Dro Fernandez, tiền đạo Ibrahim Mbaye lập tức băng vào dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ thành Tom Heaton để mở tỷ số trận đấu. Dính bàn thua khá sớm, khiến cho những toan tính chiến thuật của HLV Michael Carrick bị phá sản, buộc đại diện nước Anh phải đẩy cao đội hình tổ chức phản công. Cùng với việc, các học trò của HLV Luis Enrique chủ động kiểm soát bóng và duy trì nhịp độ trận đấu ở cường độ cao, khiến cho trận đấu diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

Và đến phút 32, Man United đã có bàn thắng quân bình tỉ số. Amad Diallo có pha phối hợp ăn ý để Bryan Mbeumo thoát xuống dứt điểm chân trái quyết đoán vào góc thấp khung thành, san bằng tỷ số 1-1 cho "Quỷ đỏ". Trong thời gian còn lại, thế trận đôi công không toan tính của cả hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc của thủ môn hai bên, không có bàn thắng nào được ghi thêm trong những phút còn lại của trận đấu. Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến hết trận đấu, là kết quả có thể chấp nhận được trong một trận giao hữu tiền mùa giải của cả hai đội bóng được xem là thế lực của bóng đá châu Âu.