Tin mới

    Thể thao 360

    Trận cầu hấp dẫn

    Lê Ngọc 09/08/2026 07:26

    Paris Saint-Germain (PSG) đón tiếp Man United tại Parc des Princes trong tư thế nhà đương kim vô địch châu Âu. Tuy vậy, “Gã nhà giàu” nước Pháp đã bị “Quỷ đỏ” cầm hòa với tỉ số 1-1, trong một trận cầu hấp dẫn.

    521-202608090715361.jpg

    Man United khi động đợt trn giao hu mùa hè bng tht bi 0-1 trước Wrexham, nhưngQuỷ đỏ” nhanh chóng tìm li phong độ khi vùi dp Rosenborg 5-0 trn thhai, trước khi đánh bi Atletico 2-1 màn so tài gn nht. Đối đầu vi PSG trong lượt trn th4, "Quỷ đỏ" đang hướng ti chiến thng th3 liên tiếp trong lot trn giao hu tin mùa gii. Strli ca nhng trct như Bruno Fernandes và Diogo Dalot giúp đội hình ca "Quỷ đỏ" cân bng hơn, trong khi các tân binh và cu thtrcũng đang to ra sc cnh tranh đáng k. Dù vy, cuc chm trán vi nhà vô địch châu Âu slà ththách rt ln đối vi đội bóng ca HLV Michael Carrick. Đây cũng là bài kim tra ln nht để Man United có thkhng định tham vng ca mình trong mùa gii mi, là có cơ s.

    521-202608090715362.jpg

    PSG mmàn quá trình chun bcho mùa gii 2026/27 mà chưa có được đội hình ti ưu, do phn ln các ngôi sao ca Gã nhà giàunước Pháp vn còn đang trong thi gian nghngơi sau World Cup. Do vy các nhà đương kim vô địch châu Âu đã tht bi 0-3 trước Mallorca. Đội hình 2 ca PSG tra lép vế hơn đại din đang chơi ti gii hng 2 Tây Ban Nha trong màn đối đầu nói trên. Tuy nhiên, trước màn đối đầu vi Man United vào đêm 8/8, Gã nhà giàu nước Pháp nhn tin vui, khi Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes đã trli. Nhng nhân tnày sgiúp cho PSG tăng chiu sâu, cht lượng kthut đội hình, do vy Gã nhà giàunước Pháp phn nào được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ” trong trn giao hu th2 ca h. Trn đấu đã din ra ci mkhi chai đội đều ưu tiên thnghim chiến thut, do vy mt kết quhòa được xem là có thchp nhn được cho chai.

    521-202608090715363(1).jpg

    Cuc chm trán gia Man United và PSG trên thm cParc des Princes đã mang li cho người hâm mmt trn cu cc khp dn. Ngay phút th2 ca trn đấu, PSG đã to nên bước ngot ln vi pha tchc tn công chp nhoáng bên hành lang cánh. Xut phát từ đường tt bóng có độ chính xác cao ca Dro Fernandez, tin đạo Ibrahim Mbaye lp tc băng vào dt đim chun xác, đánh bi ththành Tom Heaton để mtstrn đấu. Dính bàn thua khá sm, khiến cho nhng toan tính chiến thut ca HLV Michael Carrick bphá sn, buc đại din nước Anh phi đẩy cao đội hình tchc phn công. Cùng vi vic, các hc trò ca HLV Luis Enrique chủ động kim soát bóng và duy trì nhp độ trn đấu cường độ cao, khiến cho trn đấu din ra cc khp dn.

    521-202608090715364.jpg

    Và đến phút 32, Man United đã có bàn thng quân bình ts. Amad Diallo có pha phi hp ăn ý để Bryan Mbeumo thoát xung dt đim chân trái quyết đoán vào góc thp khung thành, san bng ts 1-1 cho "Quỷ đỏ". Trong thi gian còn li, thế trn đôi công không toan tính ca chai đội đã cng hiến cho khán gimt trn cu mãn nhãn. Tuy nhiên, trong mt ngày thi đấu xut sc ca thmôn hai bên, không có bàn thng nào được ghi thêm trong nhng phút còn li ca trn đấu. Kết quhòa 1-1 được ginguyên cho đến hết trn đấu, là kết qucó thchp nhn được trong mt trn giao hu tin mùa gii ca chai đội bóng được xem là thế lc ca bóng đá châu Âu.

    Lê Ngọc Lê Ngọc

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trận cầu hấp dẫn
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO