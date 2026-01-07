Trận Mexico vs Ecuador tại World Cup 2026 bị hoãn vì sét đánh quanh sân Azteca Màn so tài vòng 1/16 giữa Mexico và Ecuador buộc phải dời giờ thi đấu do thời tiết xấu tại Mexico City, khi các tia sét đe dọa an toàn của cầu thủ và hàng vạn khán giả.

Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng knock-out World Cup 2026 giữa đội chủ nhà Mexico và Ecuador dự kiến diễn ra lúc 8h ngày 1/7 (giờ Hà Nội) trên sân vận động huyền thoại Azteca. Tuy nhiên, một kịch bản không mong muốn đã xảy ra khi các trọng tài và ban tổ chức buộc phải ra quyết định hoãn giờ khai cuộc do sự xuất hiện của sấm sét dày đặc trong khu vực.

Quyết định này được đưa ra khoảng một giờ trước thời điểm bóng lăn nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên tham gia trận đấu. Theo thông tin mới nhất, ban tổ chức dự kiến sẽ lùi giờ khai tranh sang 9h sáng cùng ngày (giờ Việt Nam), tùy thuộc vào diễn biến thực tế của thời tiết tại Mexico City.

Trận đấu giữa Mexico và Ecuador bị hoãn vì mưa và sấm sét

Quy tắc an toàn 30 phút và tiền lệ tại World Cup

Đáng chú ý, dù FIFA không ban hành một bộ quy định riêng biệt và cứng nhắc về hiện tượng sét đánh, nhưng các giải đấu lớn thường áp dụng một thông lệ quốc tế nghiêm ngặt. Cụ thể, nếu phát hiện tia sét trong phạm vi từ 13 đến 16 km tính từ sân vận động, trận đấu sẽ phải tạm dừng hoặc hoãn ít nhất 30 phút.

Mỗi khi một tia sét mới xuất hiện trong phạm vi nguy hiểm, đồng hồ đếm ngược 30 phút sẽ được thiết lập lại từ đầu. Đây là biện pháp bắt buộc để bảo vệ cầu thủ, tổ trọng tài và hàng nghìn cổ động viên trên khán đài khỏi những rủi ro tử vong do sét đánh trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các kết cấu kim loại của sân vận động.

Sự cố tại sân Azteca không phải là lần đầu tiên World Cup 2026 chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trước đó, màn so tài giữa Pháp và Iraq diễn ra tại Philadelphia cũng từng phải gián đoạn tới hai giờ đồng hồ ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp vì lý do tương tự. Những diễn biến này cho thấy thách thức về công tác tổ chức khi giải đấu diễn ra tại các khu vực có khí hậu khắc nghiệt vào mùa hè.

Điều kiện thi đấu của trận đấu Mexico - Ecuador không thuận lợi

Bầu không khí lễ hội bất chấp mưa bão

Mặc dù điều kiện thi đấu không thuận lợi, phần lớn người hâm mộ Mexico vẫn bám trụ tại các khán đài của sân Azteca. Những tiếng hò reo và bầu không khí sôi động vẫn được duy trì, biến khoảng thời gian chờ đợi thành một buổi lễ hội âm nhạc và ánh sáng dưới màn mưa.

Dự báo thời tiết cho thấy cơn mưa lớn kèm sấm sét tại Mexico City sẽ dịu đi sau khoảng một giờ đồng hồ. Các nhân viên kỹ thuật của sân đang nỗ lực kiểm tra hệ thống thoát nước và các thiết bị điện tử để sẵn sàng cho giờ khai cuộc mới. FIFA khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các chỉ số an toàn trước khi đưa ra hiệu lệnh cuối cùng cho phép hai đội bước ra sân khởi động.