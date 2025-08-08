Thời sự Trận mưa giông bất thường “cuốn phăng” 2 tỷ đồng tại phường Bắc Gia Nghĩa Theo UBND phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), trận mưa kèm giông, gió lốc không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng tài sản.

Ngày 8/8, UBND phường Bắc Gia Nghĩa đã có báo cáo nhanh gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh về tình hình thiên tai do mưa lớn trên địa bàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khắc phục thiệt hại do mưa giông gây ra

Theo báo cáo, trận mưa lớn kèm theo giông sét, gió lốc và gió giật mạnh không gây thiệt hại về người.

Về tài sản, 3 căn nhà dân bị tốc mái, 3 phương tiện bị cây đè hư hỏng. Một số khu vực bị mất điện cục bộ do dây điện bị đứt, hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, một số diện tích cây nông nghiệp cũng hư hỏng, rụng trái hoặc gãy đổ.

UBND phường Bắc Gia Nghĩa ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cưa dọn cây xanh bị giông lốc làm ngã

Sau khi mưa giông xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân, cắt tỉa cây cối bị ngã đổ.

Chính quyền địa phương cũng thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng và khẩn trương thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.