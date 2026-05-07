Trận Pháp - Paraguay: Khi bóng đá biến thành võ đài và sự bất lực của trọng tài Dù phạm tới 13 lỗi và thực hiện nhiều hành vi phi thể thao nhắm vào Kylian Mbappe, các cầu thủ Paraguay vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào từ trọng tài Ilgiz Tantashev.

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Paraguay không chỉ là một trận bóng đá thông thường mà đã trở thành tâm điểm của những tranh luận nảy lửa về công tác trọng tài và đạo đức thi đấu. Theo thống kê sau trận, các cầu thủ Paraguay đã thực hiện tới 29 pha tắc bóng và phạm 13 lỗi rõ rệt, nhưng điều gây sốc nhất là bảng danh sách thẻ phạt của họ vẫn hoàn toàn trắng trơn sau 90 phút.

Kylian Mbappe và cuộc "săn đuổi" không hồi kết

Ngay từ những phút đầu tiên, ý đồ của Paraguay đã lộ rõ khi họ chủ động chơi áp sát và không ngần ngại va chạm quyết liệt. Kylian Mbappe, ngôi sao sáng nhất bên phía đội tuyển Pháp, trở thành mục tiêu hàng đầu của lối chơi triệt hạ này. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid liên tục bị đốn ngã bởi những tình huống vào bóng quá mức cần thiết, thậm chí có những pha bóng được giới chuyên môn đánh giá là phi thể thao.

Mbappe và dàn sao ĐT Pháp liên tục bị phạm lỗi thô bạo

Không chỉ dừng lại ở Mbappe, các cầu thủ khác như Dayot Upamecano hay Jules Kounde cũng phải hứng chịu những đòn kín. Ống kính truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc cầu thủ Paraguay dùng khuỷu tay đánh vào sườn Upamecano và đẩy thẳng vào mặt Kounde. Đáng chú ý, dù phạm lỗi ít hơn đối thủ nhưng đội tuyển Pháp lại phải nhận tới 3 thẻ vàng từ trọng tài Ilgiz Tantashev.

Chiêu trò phá hoại chấm phạt đền của Velazquez

Đỉnh điểm của sự phi thể thao diễn ra ở phút 68, sau khi Desire Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm. Phải nhờ đến sự can thiệp của VAR, trọng tài mới thay đổi quyết định và cho Pháp hưởng quả phạt đền. Trong lúc Ousmane Dembele đang chuẩn bị thực hiện cú sút, Gustavo Velazquez đã có hành động gây phẫn nộ khi dùng đinh giày cào nát chấm phạt đền nhằm tạo ra một vết lõm trên mặt cỏ.

Gustavo Velazquez dùng chiêu trò trước khi Mbappe đá phạt đền

Cựu thủ môn Joe Hart, bình luận trên BBC, đã không giấu nổi sự thất vọng: "Thật đáng xấu hổ. Nếu tôi là đồng đội của cậu ta, tôi cũng sẽ kéo cậu ta ra ngay. Đó không phải là cách bóng đá nên được vận hành". Rất may, Kylian Mbappe đã bản lĩnh thực hiện thành công quả phạt đền sau khi được Dembele nhường quyền đá phạt, trừng phạt đích đáng hành vi gian lận của đối thủ.

Cú đá "kiểu Beckham" và sự im lặng khó hiểu của VAR

Phút 78, một tình huống gây tranh cãi khác xảy ra khi Juan Jose Caceres, sau khi va chạm với Mbappe, đã vung chân dùng đinh giày đạp thẳng vào ống chân của tiền đạo người Pháp khi đang nằm sân. Pha bóng này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến cú đá của David Beckham nhắm vào Diego Simeone tại World Cup 1998 – tình huống mà huyền thoại người Anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Juan Jose Caceres thoát thẻ đỏ ở tình huống này

Tuy nhiên, trong sự ngỡ ngàng của tất cả, cả trọng tài chính lẫn tổ VAR đều không đưa ra bất kỳ án phạt nào cho Caceres. Bình luận viên Stephen Warnock chỉ trích dữ dội: "Paraguay đang cố tình làm chấn thương đối thủ thay vì thi đấu công bằng. Điều này thực sự không thể chấp nhận được trong bóng đá hiện đại". Trận đấu khép lại với dư âm nặng nề về lối chơi bạo lực và những lỗ hổng trong việc thực thi luật lệ trên sân cỏ.