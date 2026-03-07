Thông tin Trần Quang Vũ: Gìn giữ tinh thần Việt trong từng thanh âm dân tộc Guitar Custom Việt Nam không chỉ tạo dấu ấn bằng chất lượng sản phẩm mà còn bởi hành trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới của nhà sáng lập Trần Quang Vũ. Anh là một trong những người tiên phong đưa đàn guitar Việt xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Bén duyên cùng Ghi ta

Thuở nhỏ, Trần Quang Vũ yêu thích xem các chương trình ca nhạc của các ban nhạc châu Âu. Đọng lại trong anh là những hình ảnh, âm thanh của đàn guitar. Năm 2012, anh tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian học tập, Trần Quang Vũ tích cực tham gia hoạt động âm nhạc và đạt được nhiều giải thưởng như: Giải nhất Tiếng hát sinh viên TP Hồ Chí Minh và toàn khối sinh viên Khoa Nghệ thuật. Năm 2018, anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Sài Gòn với số điểm chuyên môn xuất sắc của nhạc cụ lẫn thanh nhạc.

Một góc trưng bày sản phẩm Guitar Custom.

Sau khi ra trường, Trần Quang Vũ làm việc tại HNMC và thỉnh giảng tại Trường Văn hóa Nghệ thuật và trung tâm thanh nhạc do anh sáng lập… Anh nhớ lại, năm 2017, bắt đầu bén duyên với nghiệp làm đàn khi gặp được đúng nghệ nhân bậc thầy đã dìu dắt, giúp anh đi theo con đường sản xuất đàn guitar cao cấp chuyên nghiệp.

Nghệ thuật và giải trí

Chia sẻ về hành trình xây dựng thương hiệu Guitar Custom Việt Nam, Trần Quang Vũ cho biết: “Ban đầu Guitar Custom Việt Nam là 1 cơ sở nhỏ với quy mô 5 thợ kỹ thuật và số vốn ít ỏi khoảng 200 triệu đồng. Năm 2017, tôi dồn tâm sức và tiền bạc của mình để phát triển mảng guitar cao cấp. Hiện nay, tổng số vốn của chúng tôi đã tăng hơn gấp nhiều lần. Đứng vai trò là nhà đầu tư chính, tôi luôn không ngừng học tìm hiểu thêm những kiến thức mới về guitar và những thứ liên quan. Năm 2019 - 2021, tôi có những đơn hàng thiết kế đầu tiên về guitar từ Nhật Bản và Úc. Hiện nay, chúng tôi có 2 đơn vị trực thuộc là Trúc Giang tại Úc và Griffith Guitar tại Nhật Bản và một số đối tác nhỏ lớn trên khắp Việt Nam”.

Anh Trần Quang Vũ cũng cho biết thêm, để Guitar Custom Việt Nam thành công như hôm nay, anh cũng đã trải qua không ít khó khăn và thử thách. “Hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc, 8 năm sản xuất guitar theo yêu cầu, tôi thấy mình được sống với đúng đam mê của mình. Ngược lại, tôi cũng trải qua không ít lần mệt mỏi và có lúc tưởng như sẽ gục ngã khi chính công việc mình rơi vào bế tắc, nhưng đâu đó vẫn có những điều may mắn đến với tôi. Tháng 4/2023, tôi vinh dự đạt giải thưởng Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam. Tháng 5/2023, giải thưởng Sao Vàng; giải thưởng Nhà Doanh nhân - Tri thức tiêu biểu Đổi mới sáng tạo năm 2023...

Doanh nhân Trần Quang Vũ vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam”

Với khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế, Trần Quang Vũ cho biết, anh luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng trong sản xuất và cải thiện đa dạng mẫu mã. Anh chia sẻ, điểm nhấn của Guitar Custom Việt Nam chính là những sản phẩm chất lượng được thiết kế độc đáo, riêng biệt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bằng kiến thức chuyên sâu về guitar cùng hệ thống máy móc sản xuất hiện đại, Guitar Custom Việt Nam mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm độc đáo, ấn tượng và chất lượng cao.

Nhờ ứng dụng quy trình sản xuất đàn guitar chuyên nghiệp, cùng với chữ “Tâm” và chữ “Tầm” trong sản xuất kinh doanh, Guitar Custom Việt Nam luôn bảo đảm chất lượng và năng suất hoạt động. Cung ứng cho thị trường âm nhạc nhiều mẫu mã, thiết kế, chất liệu đàn guitar khác nhau.

Bật mí về những định hướng trong thời gian tới, Trần Quang Vũ cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ phát triển các mẫu mã đa dạng hơn và sắc sảo hơn về hình thức lẫn âm thanh, gồm các mẫu Acoustic và Classic với chất liệu tốt nhất và những phụ kiện đi kèm chất lượng cao”.