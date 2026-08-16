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    Trận SC Braga vs GIL Vicente bị hoãn

    Đại Ngàn16/08/2026 21:32

    Cuộc đối đầu cân bằng giữa SC Braga và GIL Vicente tại Primeira Liga hứa hẹn mang đến diễn biến khó lường khi cả hai đều muốn khẳng định vị thế.

    SC BragavsGIL VicenteTrận đấu bị hoãn

    Trận đấu giữa SC Braga và GIL Vicente đã bị hoãn. Theo lịch cập nhật, trận đấu dự kiến bắt đầu lúc 02:30 ngày 17/08.

    Trận đấu giữa SC Braga và GIL Vicente thuộc khuôn khổ giải VĐQG Bồ Đào Nha (Primeira Liga) diễn ra vào lúc 02:30 ngày 17/08/2026. Đây là cuộc chạm trán rất đáng chú ý khi hai đội bóng đang sở hữu những màn khởi đầu khác nhau trên bảng xếp hạng, đồng thời có lịch sử đối đầu vô cùng duyên nợ.

    Khởi đầu trái ngược và cục diện bảng xếp hạng

    Bước vào lượt trận này, GIL Vicente đang tạm thời chiếm ưu thế về mặt điểm số khi đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Với 3 điểm giành được sau chiến thắng ở trận đấu gần nhất, đội khách thể hiện tinh thần hưng phấn và sự tự tin cao độ trong chuyến làm khách sắp tới.

    Trong khi đó, đội chủ nhà SC Braga hiện xếp ở vị trí thứ 8 với 1 điểm có được từ trận hòa gần đây. Sự thận trọng là điều dễ hiểu đối với đội chủ sân Braga khi họ cần thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi. Tuy nhiên, được thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi thế không nhỏ để SC Braga hướng tới một kết quả khả quan hơn nhằm tích lũy thêm điểm số.

    Thành tích đối đầu cân bằng đầy duyên nợ

    Nhìn lại lịch sử chạm trán gần đây, cán cân lực lượng giữa hai câu lạc bộ đang ở trạng thái hết sức cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, mỗi đội đều ghi nhận 2 chiến thắng và có 1 lần chia điểm. Thành tích đối đầu này phản ánh đúng sự khó chịu mà GIL Vicente thường xuyên tạo ra cho SC Braga, bất chấp thứ hạng hay vị thế của hai đội ở từng thời điểm.

    Dự đoán thế trận và phân tích chiến thuật

    Xét về phong độ thực tế, GIL Vicente vừa có khởi đầu thuận lợi với 1 trận thắng. Nhờ đó, lối chơi của đội khách có thể sẽ phát huy sự chủ động và khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng. Ngược lại, SC Braga với kết quả hòa ở trận ra quân nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, gia tăng áp lực từ sớm nhằm khai thác sơ hở của đối phương.

    Sự cân bằng trong quá khứ cùng cục diện hiện tại trên bảng xếp hạng báo hiệu một thế trận giằng co. SC Braga có lợi thế sân nhà nhưng GIL Vicente lại sở hữu đà tâm lý tốt hơn. Việc đội nào tận dụng tốt cơ hội từ các tình huống cố định hoặc sai lầm của đối thủ sẽ quyết định trực tiếp đến cục diện của cuộc so tài này.

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    SC Braga · 2 thắng1 hòaGIL Vicente · 2 thắng
    15/02/2026
    GIL Vicente
    2 - 1
    SC Braga
    GV
    15/09/2025
    SC Braga
    0 - 1
    GIL Vicente
    GV
    10/02/2025
    SC Braga
    2 - 0
    GIL Vicente
    SB
    02/09/2024
    GIL Vicente
    0 - 0
    SC Braga
    Hòa
    17/03/2024
    SC Braga
    2 - 1
    GIL Vicente
    SB
    SC Braga
    5 trận gần nhất
    HHTTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    GIL Vicente
    5 trận gần nhất
    THTHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1FC Porto2200+46TT
    2Santa Clara2110+14TH
    3Sporting CP2110+14TH
    4GIL Vicente1100+13T
    5Maritimo1100+13T
    7Estrela202002HH
    8SC Braga101001H
    9Famalicao101001H

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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