Trận thua AC Milan cảnh báo lỗ hổng hệ thống 3 hậu vệ tại Manchester United của Carrick Thất bại giao hữu trước AC Milan phơi bày cuộc khủng hoảng chiến thuật của Manchester United, khiến Michael Carrick chịu sức ép lớn khi bước vào mùa giải mới.

Thất bại của Manchester United trước AC Milan trong trận giao hữu cuối cùng tiền mùa giải 2026 tại Ba Lan không dừng lại ở một kết quả thử nghiệm. Trận thua này lập tức phát đi hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng chiến thuật lẫn bài toán nhân sự chưa có lời giải tại Old Trafford, đặt HLV Michael Carrick vào tình thế báo động.

Manchester United của Michael Carrick còn nhiều nỗi lo. Ảnh: Getty Images

Chỉ 14 tháng sau khi rời Middlesbrough, chiến lược gia 45 tuổi được ban lãnh đạo INEOS tin tưởng trao ghế nóng để thay thế Ruben Amorim. Ở giai đoạn đầu năm 2026, sự hưng phấn cùng hiệu ứng chiến thắng giúp "Quỷ đỏ" liên tiếp đánh bại các đối thủ lớn như Manchester City hay Arsenal, tích lũy số điểm ấn tượng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, khi sự mới mẻ qua đi, chiếc ghế chính thức bắt đầu bộc lộ những thách thức khốc liệt về mặt năng lực cầm quân.

Cơn ác mộng từ hệ thống ba hậu vệ

Trận đấu tại Ba Lan chứng kiến sự bế tắc toàn diện của đại diện nước Anh. AC Milan dễ dàng áp đặt lối chơi và kiểm soát bóng tới 73% ngay trong hiệp một, biến dàn sao Manchester United thành những vị khách thụ động trên sân.

Đáng lo ngại hơn, sơ đồ 3 hậu vệ — vốn là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định sa thải Ruben Amorim trước đó — vẫn đang được Carrick vận hành một cách gượng ép. Ở tuyến giữa, bộ đôi Andrey Santos và Youri Tielemans tỏ ra chậm chạp trong các tình huống tranh chấp và luân chuyển bóng, trong khi Bruno Fernandes tiếp tục thiếu bản năng phòng ngự để bọc lót cho hàng thủ phía sau.

Áp lực bủa vây bộ sậu INEOS

Bên cạnh bài toán chuyên môn, bối cảnh hậu trường của Manchester United cũng chìm trong hoài nghi. Sự chậm chạp của bộ sậu điều hành gồm Omar Berrada và Jason Wilcox trên thị trường chuyển nhượng khiến đội hình "Quỷ đỏ" rơi vào tình trạng thiếu cân đối nghiêm trọng.

Cựu danh thủ Rio Ferdinand đã lên tiếng công khai thúc giục đội bóng phải ký hợp đồng bằng mọi giá với tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly từ Arsenal. Tuyên bố này phản ánh rõ tâm lý sốt ruột của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ trước sự thụ động của ban lãnh đạo.

Manchester United bộc lộ nhiều vấn đề ở giai đoạn tiền mùa giải. Ảnh: Getty Images

Thử thách sống còn trước thềm mùa giải mới

Ngoại hạng Anh không có chỗ cho sự hoài niệm. Dù từng có giai đoạn thăng hoa đầu năm 2026, Carrick hiểu rằng hào quang tạm quyền sẽ nhanh chóng tan biến nếu đội nhà không sớm lấy lại phong độ.

Những màn so tài sắp tới với Hull City hay Ipswich Town là cơ hội thuận lợi để "Quỷ đỏ" tích lũy điểm số, nhưng cũng có thể trở thành cái bẫy nếu lối chơi tiếp tục nhạt nhòa. Nếu không thể cải thiện khả năng kiểm soát thế trận trước khi bước vào trận Derby Manchester, sức ép tại Old Trafford sẽ chạm ngưỡng bùng nổ, đòi hỏi Michael Carrick phải chứng minh bản lĩnh của một nhà chiến thuật thực thụ.