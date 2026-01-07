Trần Trung Kiên và cuộc đua giành suất bắt chính tại ASEAN Cup 2026 Giữa những tên tuổi lớn như Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang, thủ thành trẻ Trần Trung Kiên chọn cách tiếp cận thực tế: học hỏi để bứt phá và sẵn sàng cho chiến dịch Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho ASEAN Cup 2026 với tâm điểm chú ý dồn vào vị trí người gác đền. Sự xuất hiện đồng thời của những thủ môn hàng đầu như Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang và nhân tố trẻ Trần Trung Kiên đã tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhưng đầy thú vị trong khung gỗ của "Những chiến binh Sao Vàng".

Trung Kiên tập luyện cùng các đồng đội để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Thử thách từ những người đàn anh Việt kiều

Trong đợt hội quân lần này tại TP. Hà Nội, Trần Trung Kiên – thủ thành đang có phong độ ấn tượng trong màu áo HAGL – phải đối mặt với hai đối thủ nặng ký là Đặng Văn Lâm và Patrik Lê Giang. Đây đều là những thủ môn Việt kiều có thể hình lý tưởng, kinh nghiệm trận mạc dày dặn và tư duy chơi bóng hiện đại.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy áp lực, thủ môn trẻ sinh năm 2003 lại xem đây là một đặc ân. "Tôi cảm thấy may mắn khi được triệu tập và học hỏi từ anh Đặng Văn Lâm cũng như Patrik Lê Giang. Mục tiêu của tôi là tích lũy kinh nghiệm để phát triển bản thân. Ai thi đấu cũng được, quan trọng nhất là kết quả chung cuộc của đội tuyển tại giải đấu sắp tới", Trung Kiên chia sẻ với thái độ chuyên nghiệp.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Lee Woon Jae

Một trong những yếu tố then chốt giúp các thủ môn duy trì trạng thái tốt nhất là sự dẫn dắt của HLV thủ môn Lee Woon Jae. Huyền thoại bóng đá Hàn Quốc mang đến những giáo án khắt khe nhưng khoa học, tập trung vào khả năng phản xạ và tâm lý thi đấu.

Trung Kiên cho biết sự hiện diện của ông Lee đã giúp anh và các đồng nghiệp giữ vững sự tập trung, đặc biệt là khi phải đối đầu với những chân sút thượng thặng trong các buổi tập đối kháng. Những pha dứt điểm uy lực từ Nguyễn Xuân Son hay sự lắt léo của Nguyễn Đình Bắc được coi là bài kiểm tra chất lượng cao, giúp các thủ môn rèn luyện khả năng đọc tình huống và ra quyết định trong tích tắc.

Hành trình Hàn Quốc và mục tiêu ASEAN Cup

Mặc dù thời tiết tại TP. Hà Nội những ngày qua khá nắng nóng gây ảnh hưởng đến thể trạng, nhưng toàn đội đang nỗ lực vượt khó để hướng tới chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đây được xem là giai đoạn "tổng duyệt" về cả chiến thuật lẫn nhân sự trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á.

Với Trần Trung Kiên, việc được cọ xát với những tiền đạo đẳng cấp và học hỏi từ các đàn anh dày dạn kinh nghiệm chính là bệ phóng để anh hy vọng vào một suất góp mặt trong danh sách chính thức. Cuộc cạnh tranh trong khung gỗ không chỉ giúp cá nhân các thủ môn tiến bộ mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam trong chiến dịch chinh phục đỉnh cao khu vực.