Pháp luật - Đời sống Trang bị bộ thiết bị chuyên dụng phục vụ thu nhận căn cước công dân Ngày 23/7, Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 3 đã bàn giao thiết bị chuyên dụng phục vụ thu nhận căn cước công dân cho lực lượng Công an xã.

Các đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã kiểm tra các thiết bị chuyên dụng phục vụ việc thu nhận căn cước công dân được bàn giao cho Công an xã

Công an xã Bảo Lâm 3 chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công an 2 cấp từ ngày 1/7/2025. Với việc sáp nhập 2 xã Lộc Nam và Lộc Thành, xã Bảo Lâm 3 có tổng diện tích tự nhiên 152,13 km² và quy mô dân số khoảng 32.917 người.

Ngay từ những ngày đầu được thành lập, Công an xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 3; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã góp phần hoàn thiện trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động công tác chuyên môn của Công an xã ngày càng chính quy, hiện đại, hiệu quả.

Người dân đến làm căn cước công dân trên thiết bị mới được bàn giao cho lực lượng Công an xã

Theo đó, Công an xã Bảo Lâm 3 đã chủ động tham mưu đến Đảng ủy, UBND xã để hoàn thiện trang thiết bị gồm: thiết bị thu nhận vân tay, thiết bị sinh trắc học, máy tính, máy ảnh, máy in.

Thiếu tá Vũ Trường, Phó Trưởng Công an xã Bảo Lâm 3 cho biết: Nhờ được trang bị thêm các thiết bị nên công tác triển khai thu nhận căn cước được thuận lợi, rút ngắn thời gian, công sức cho Nhân dân, người lao động trên địa bàn khi đi làm căn cước công dân. Công an xã bảo đảm sẽ sử dụng, khai thác và vận hành thiết bị đạt hiệu quả tốt nhất với mục tiêu cuối cùng là phục vụ Nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên… trên địa bàn.

Việc làm căn cước công dân rất nhanh chóng, thuận tiện giúp người dân tiết kiệm thời gian

Ông Cao Văn Thịnh (SN 1971, thôn Lộc Nam) đưa con gái đến Công an xã để làm căn cước công dân cho biết: "Khi đến nơi làm việc, được các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tận tình, niềm nở; việc làm căn cước công dân rất nhanh chóng, thuận tiện giúp tôi tiết kiệm thời gian và con gái tôi thuận lợi hơn trong việc học tập cũng như thực hiện các hồ sơ, thủ tục sau này".

Các đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã trao căn cước công dân cho người dân và học sinh tại địa phương

Đồng chí Nguyễn Đình Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 3 cho biết: Địa phương có diện tích tương đối rộng với 13 thôn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đa phần bà con sinh sống nhờ sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, sau khi Công an xã chủ động tham mưu về việc trang bị trang thiết bị chuyên dụng phục vụ thu nhận căn cước công dân; Đảng ủy, UBND xã Bảo Lâm 3 đã nghiên cứu tình hình và sau đó tiến hành bàn giao thiết bị cho lực lượng Công an xã. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác triển khai thu nhận căn cước được thuận lợi, rút ngắn thời gian, công sức cho Nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng thanh niên tích cực hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2

Cùng với việc trang bị thiết bị chuyên dụng phục vụ thu nhận căn cước công dân; cán bộ, chiến sĩ Công an xã, lực lượng thanh niên còn tích cực hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử mức 2, góp phần nâng cao công tác chuyển đổi số trong Nhân dân.