Thông tin Trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn cho người dân khu vực hồ thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi Khoảng 200 người dân tại các xã La Dạ và Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng, được tuyên truyền quy định về giao thông đường thủy nội địa, kỹ năng phòng, chống đuối nước và hướng dẫn sử dụng áo phao đúng cách.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 phát tờ rơi tuyên truyền những quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy

Thực hiện kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi vừa phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Công an xã La Dạ và Công an xã Đồng Kho tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống đuối nước trên địa bàn.

Các buổi tuyên truyền được tổ chức tại khu vực có hồ chứa thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi, nơi nhiều người dân thường xuyên sử dụng phương tiện thủy để đánh bắt thủy sản, đi lại và vận chuyển nông sản.

Tại chương trình, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phổ biến những quy định bắt buộc khi tham gia giao thông trên mặt nước như mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh; đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; bảo đảm người điều khiển phương tiện có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp.

Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp đuối nước

Người dân cũng được khuyến cáo không chở quá số người, quá tải trọng cho phép; không sử dụng phương tiện khi thời tiết xấu; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện và trang thiết bị an toàn trước khi di chuyển trên hồ.

Lực lượng chức năng vận động các hộ làm nghề đánh bắt thủy sản, vận chuyển nông sản ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông đường thủy, chủ động phòng ngừa tai nạn và đuối nước.

Chương trình thu hút khoảng 200 người dân tham gia. Dịp này, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi trao tặng 100 áo phao cứu sinh, đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân cách mặc, kiểm tra và sử dụng áo phao đúng quy cách.

Các biển cảnh báo nguy hiểm, biển cấm bơi lội tại các khu vực có hồ chứa

Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương duy trì hoạt động tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm tại các hồ chứa; góp phần bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, phòng, chống đuối nước và vận hành an toàn các công trình thủy điện.