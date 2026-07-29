Tranh cãi VAR trận Thụy Sĩ - Argentina: FIFA công khai bảo vệ thẻ đỏ của Embolo FIFA chính thức bảo vệ quyết định truất quyền thi đấu của Breel Embolo tại World Cup 2026, tạo nên cuộc tranh luận nảy lửa với IFAB về giới hạn VAR.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã lên tiếng bảo vệ quyết định truất quyền thi đấu đối với tiền đạo Breel Embolo trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina. Động thái này diễn ra ngay cả khi Ban điều hành Hiệp hội Bóng đá Quốc tế (IFAB) khẳng định công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) đã can thiệp vượt quá phạm vi quy định hiện hành.

Lý giải của FIFA về lỗi 'nhận diện nhầm cầu thủ'

Ở tình huống tranh chấp kịch tính với Leandro Paredes bên phía Argentina, Embolo đã phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau khi trọng tài xác định anh có hành vi ăn vạ. Điểm mấu chốt gây tranh cãi nằm ở việc VAR đã can thiệp vào một tình huống phạt thẻ vàng gián tiếp – điều vốn nằm ngoài Nghị định thư VAR chuẩn.

Giải thích về quyết định này, đại diện FIFA cho biết cơ quan quản lý đã áp dụng quy tắc "nhận diện nhầm cầu thủ" (Mistaken Identity) một cách nhất quán trong suốt giải đấu. FIFA lập luận rằng khi hành vi ăn vạ của một cầu thủ khiến trọng tài đưa ra án phạt sai cho đối phương, VAR hoàn toàn có quyền tư vấn để sửa chữa sai sót mang tính thực tế đó.

Tấm thẻ đỏ mà Embolo phải nhận ở World Cup 2026 gây tranh cãi tới tận hiện tại

Theo FIFA, mục tiêu tối thượng của việc can thiệp là bảo vệ cầu thủ khỏi những án kỷ luật bất công, đặc biệt trong các trường hợp dẫn đến thẻ vàng thứ hai, thẻ đỏ trực tiếp hoặc án treo giò do tích lũy thẻ. Cơ quan này khẳng định quyết định được đưa ra đã khôi phục sự công bằng cho trận đấu và không xem đây là sai sót của tổ trọng tài.

Bất đồng quan điểm với IFAB và hướng đi cho tương lai

Trái ngược với quan điểm của FIFA, IFAB – cơ quan duy nhất có quyền sửa đổi luật bóng đá – từng đưa ra nhận định rằng các trọng tài đã xử lý không đúng thẩm quyền. IFAB làm rõ rằng quy định "nhận diện nhầm" chỉ áp dụng thuần túy khi trọng tài phạt nhầm đối tượng (nhầm người này sang người khác), chứ VAR không được phép xem xét hay đánh giá lại bản chất của hành vi phạm lỗi như ăn vạ.

Tuy nhiên, IFAB cũng thừa nhận cách áp dụng linh hoạt của FIFA tại World Cup 2026 đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Dù xác nhận tính hiệu quả thực tế, IFAB vẫn nhấn mạnh phương án xử lý này chưa được phép áp dụng chính thức ở các giải đấu khác cho đến khi quá trình rà soát toàn diện hoàn tất.

Hiện tại, FIFA và IFAB vẫn duy trì trao đổi thường xuyên. Cách diễn giải tình huống của Embolo dự kiến sẽ trở thành trọng tâm trong các cuộc thảo luận về việc điều chỉnh và nâng cấp Nghị định thư VAR tại kỳ Đại hội thường niên (AGM) tiếp theo.