Thể thao 360 Trao 12 bộ huy chương môn Cầu lông Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Lâm Đồng lần I Sau 4 ngày tranh tài, môn Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 đã khép lại ngày 1/8 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), với 12 bộ huy chương được trao cho các vận động viên xuất sắc.

Môn Cầu lông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức từ ngày 29/7, thu hút 195 vận động viên (117 nam, 78 nữ) của 19 đơn vị tham gia tranh tài. Trong đó có 14 cụm đại diện các xã, phường, đặc khu trong tỉnh cùng các đoàn của lực lượng Công an, ngành Giáo dục, Sở Tài chính, Trường Cao đẳng Đà Lạt...

Trao giải cho nội dung đôi nam

Tại giải, các vận động viên tranh tài ở 12 nội dung, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ nhóm 1 (từ 40 tuổi trở xuống); đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ nhóm 2 (từ 41 đến 50 tuổi); đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ nhóm 3 (từ 51 tuổi trở lên) và đồng đội hỗn hợp nam - nữ.

Trao giải cho nội dung đôi nữ

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, do là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh nên giải Cầu lông năm nay thu hút đông đảo đơn vị và vận động viên tham gia, cho thấy phong trào tập luyện môn này đang phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, các vận động viên đạt thành tích cao và thành viên đội tuyển cầu lông các tuyến của tỉnh không tham dự, tạo điều kiện để lực lượng vận động viên phong trào có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát. Nhờ đó, nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính với sự cạnh tranh cân sức. Nổi bật trên bảng tổng sắp huy chương là các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Cụm 10 và Cụm 1.

Các VĐV dẫn đầu nội dung đơn nam nhóm 1 (40 tuổi trở xuống)

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao các bộ huy chương vàng, bạc, đồng cho các VĐV giành giải trong các nội dung thi đấu.

Trao huy chương cho các đội dẫn đầu ở nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ

Riêng nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ, huy chương vàng thuộc về đội Cụm 10; huy chương bạc thuộc về đội Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, huy chương đồng thuộc về đội Cụm 2.