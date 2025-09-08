Đời sống Trao 200 suất quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại Gia Hiệp Sáng 9/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Thượng tọa Thích Bổn Như - Phó Ban từ thiện hướng nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số Trung ương và Ban từ thiện Báo Giác Ngộ tổ chức trao quà cho hộ nghèo và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Hiệp.

Chương trình tặng quà cho 200 người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gia Hiệp

Chương trình đã trao 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá 500 ngàn đồng/suất. Ngoài ra, chương trình còn trao 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 350 ngàn đồng/suất. Các phần quà này gồm: cặp sách và dụng cụ học tập.