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    Thời sự Lâm Đồng

    Trao 91 bộ Huy chương tại Liên hoan Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh Lâm Đồng năm 2026

    Linh Thư 02/08/2026 16:42

    Ngày 2/8, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Liên đoàn Vovinam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc liên hoan Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh Lâm Đồng lần thứ III năm 2026.

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    Các võ sinh tham gia tranh tài ở nội dung đối kháng

    Liên hoan quy tụ 17 đơn vị với hơn 250 vận động viên đến từ các câu lạc bộ, trung tâm và địa phương trong toàn tỉnh.

    Các võ sinh đã tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu đa dạng như: quyền cá nhân, quyền đồng đội, song luyện, đa luyện, tự vệ, võ nhạc tập thể và đối kháng theo từng nhóm tuổi, hạng cân.

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    Ban Tổ chức đã trao 91 bộ huy chương cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu

    Sau ba ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 31/7 đến ngày 2/8), Ban Tổ chức đã trao 91 bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu, ghi nhận những nỗ lực trong quá trình tập luyện và thi đấu của các võ sinh.

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    Giải Nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Vovinam xã Phan Rí Cửa

    Giải Nhất toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Vovinam xã Phan Rí Cửa; giải Nhì toàn đoàn thuộc về câu lạc bộ Vovinam phường Xuân Hương - Đà Lạt; đồng giải Ba toàn đoàn thuộc về Công ty TNHH TMDV CP Vĩnh Phúc và câu lạc bộ Vovinam xã Ninh Gia.

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    Liên hoan thu hút sự tham gia của 17 đơn vị với hơn 250 vận động viên trong toàn tỉnh

    Liên hoan là hoạt động ý nghĩa, góp phần tạo sân chơi lành mạnh để các võ sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, thắt chặt tình đoàn kết và cùng nhau gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của võ Việt.

    Linh Thư Linh Thư

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        Thời sự Lâm Đồng
        Trao 91 bộ Huy chương tại Liên hoan Vovinam - Việt Võ đạo tỉnh Lâm Đồng năm 2026
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