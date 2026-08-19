Quốc phòng - An ninh Trao “cần câu”, tạo sinh kế cho người nghèo Với phương châm trao “cần câu” và hướng dẫn “cách câu”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994A đã lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp từng hộ nghèo, giúp người dân có sinh kế, biết cách làm ăn và từng bước tự vươn lên.

Trung đoàn 994A trao bò giống, hỗ trợ sinh kế, giúp gia đình anh Lý Văn Duy có thêm điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước thoát nghèo

Ở bon R’bút, xã Quảng Sơn, gia đình anh Lý Văn Duy là một trong những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng cùng 4 người con sống chủ yếu dựa vào 6 sào đất và những ngày làm thuê. Thu nhập bấp bênh khiến việc lo cái ăn, cái mặc và chuyện học hành cho các con luôn là nỗi trăn trở.

Từ khi được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994A hỗ trợ, cuộc sống gia đình anh Duy từng bước có chuyển biến. Đơn vị hỗ trợ bò giống, làm chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi; đồng thời hỗ trợ ngày công, phân bón, cây giống để gia đình cải tạo, phát triển diện tích 6 sào cà phê, trồng thêm hồ tiêu, chanh dây. Bộ đội còn giúp gia đình sửa chữa nhà bếp, nhà tắm và làm thêm chuồng bò.

Anh Lý Văn Duy chia sẻ: “Nếu không có bộ đội hỗ trợ, giúp đỡ thì gia đình tôi không biết đến bao giờ mới thoát được nghèo. Bây giờ, vợ chồng tôi cố gắng lao động, chăm chỉ làm ăn để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Đó cũng là cách gia đình tôi đáp lại tình cảm, sự giúp đỡ của các anh”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994A hỗ trợ gia đình anh Lý Văn Duy xây dựng chuồng trại, sửa chữa nhà.

Điều đáng quý trong cách làm của Trung đoàn 994A là không dừng lại ở việc trao tặng vật chất. Cán bộ, chiến sĩ xuống tận hộ dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong quá trình sản xuất. Từ việc khảo sát, phân loại từng hoàn cảnh, đơn vị xác định hộ dân cần gì, còn thiếu gì để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Thiếu tá Đào Đình Hạ, Chính trị viên Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994A cho biết: “Thực hiện kế hoạch công tác dân vận đợt 1 năm 2026, đơn vị đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ gia đình anh Duy. Riêng việc sửa chữa nhà, làm chuồng nuôi gia súc, đơn vị huy động gần 40 ngày công; cùng với đó hỗ trợ phân bón, cây giống và hướng dẫn gia đình phát triển sản xuất”.

Theo Trung tá Lê Tuấn Vũ, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 994A, muốn giúp người dân thoát nghèo bền vững thì trước hết cán bộ phải hiểu dân cần gì, đâu là những hạn chế, thiếu hụt mà người dân chưa thể tự khắc phục. Từ đó, đơn vị lựa chọn cách hỗ trợ đúng và hướng dẫn để người dân có thể tự làm, tự tạo ra thu nhập. “Chúng tôi xác định giúp dân thoát nghèo không phải là hỗ trợ một lần rồi thôi. Quan trọng nhất là phải trao cho bà con sinh kế phù hợp, hướng dẫn cách làm và đồng hành để họ tự đứng vững. Bộ đội chỉ là người hỗ trợ, còn chủ thể vươn lên phải chính là người dân”, Trung tá Lê Tuấn Vũ nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994A hỗ trợ cây giống cùng người dân chăm sóc, cải tạo vườn cây, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất

Ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn chia sẻ, cách làm của Trung đoàn 994A đã tạo hiệu quả thiết thực, bởi sự hỗ trợ gắn với điều kiện thực tế của từng hộ dân. Không chỉ giúp bà con có thêm cây, con giống, đơn vị còn hướng dẫn phương pháp sản xuất, qua đó từng bước thay đổi nhận thức và cách làm ăn.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ hỗ trợ tiền mặt, gạo hoặc những nhu yếu phẩm trước mắt, người nghèo có thể vượt qua khó khăn trong một thời điểm nhưng chưa chắc tạo được sinh kế lâu dài. Còn khi được trao “cần câu”, được hướng dẫn “cách câu”, người dân có thêm điều kiện và kiến thức để tự tạo ra nguồn thu nhập ổn định.

Hỗ trợ phân bón, cây giống và ngày công, góp phần giúp người dân cải tạo đất, nâng cao hiệu quả sản xuất

Từ những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994A đang góp phần để công tác giảm nghèo không chỉ là những phần quà trao tay, mà trở thành quá trình đồng hành, nâng đỡ người dân tự đứng lên bằng chính đôi bàn tay và sức lao động của mình.