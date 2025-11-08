Đời sống Trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại trụ sở: Cách làm mới ở xã Quảng Sơn Nhằm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính và tuyên truyền pháp luật trong Nhân dân, mới đây, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) đã triển khai mô hình Trao giấy chứng nhận kết hôn trực tiếp tại trụ sở UBND xã. Đây là cách làm mới, mang tính nhân văn, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh và gia đình hạnh phúc trong cộng đồng.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn trao giấy chứng nhận kết hôn và tặng hoa chúc mừng các cặp đôi

Ngày 1/8, cặp đôi trẻ Tô Triệu Sơn Lâm và Lê Thị Ngọc Hương đã chính thức đăng ký và được trao giấy chứng nhận kết hôn ngay tại trụ sở UBND xã Quảng Sơn nơi mình cư trú. Không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần, buổi lễ còn diễn ra trang trọng với sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, cán bộ tư pháp - hộ tịch và đại diện các đoàn thể. Tại buổi trao giấy chứng nhận kết hôn, cán bộ tư pháp xã đã phổ biến các nội dung chính trong Luật Hôn nhân và Gia đình. Đồng thời, tuyên truyền về việc sinh con có kế hoạch, trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, bình đẳng giới và chăm lo cho thế hệ tương lai… cho các cặp đôi. Cảm xúc khi được nhận giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở UBND xã, anh Tô Triệu Sơn Lâm xúc động nói: “Chúng tôi rất bất ngờ và vui mừng vì được chính quyền tổ chức trao giấy chứng nhận trong không khí trang trọng, ấm áp như vậy. Cảm giác rất trang nghiêm, khiến chúng tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong đời sống hôn nhân. Điều này giúp chúng tôi cảm thấy trân trọng hơn bước ngoặt của cuộc đời”. Chị Lê Thị Ngọc Hương cũng bày tỏ: “Lần đầu tiên đến UBND xã nhận giấy chứng nhận kết hôn mà thấy như đang dự một sự kiện lớn của đời mình. Cách làm này có ý nghĩa thiết thực và chúng tôi sẽ thực hiện đúng, tốt trong quá trình chung sống. Vợ chồng tôi cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện để chúng tôi có một ngày thật đáng nhớ”. Tương tự, cặp đôi Di Thị Sai và Châu A Lang cũng đến trụ sở UBND xã Quảng Sơn để cùng nhau nhận giấy chứng nhận kết hôn với tâm thế háo hức và phấn khởi.

Qua tìm hiểu được biết, mô hình Trao giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở được UBND xã Quảng Sơn triển khai thực hiện thí điểm từ những ngày đầu tháng 8/2025. Bước đầu, mô hình này đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân, bởi việc UBND xã tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân có ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý, xã hội và tinh thần. Việc làm ý nghĩa này vừa thể hiện sự quyết tâm triển khai các mô hình “Chính quyền thân thiện”, vừa khẳng định tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người dân về hôn nhân và gia đình, về trách nhiệm vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Thông qua lễ trao giấy chứng nhận kết hôn, UBND xã Quảng Sơn còn kết hợp tuyên truyền các cặp vợ chồng chấp hành các quy định của Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới…

Chia sẻ về sáng kiến này, ông Phạm Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết: “Việc tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn ngay tại trụ sở xã không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt cho các cặp vợ chồng trẻ mà còn là dịp để nhắc nhở, định hướng các cặp vợ chồng trẻ hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Chúng tôi mong muốn việc trao giấy chứng nhận kết hôn trở thành một dấu mốc đáng nhớ, không chỉ đơn giản là ký tên và nhận giấy tờ. Đây là mô hình chúng tôi sẽ duy trì và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở”.