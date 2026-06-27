Trao Huân chương Lao động cho cán bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng qua các thời kỳ
Chiều 26/6, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã trao Huân chương Lao động cho 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Theo đó, Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng cho bà Hồ Thị Lan, nguyên Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng; ông Lê Hồng Văn, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Thuận; ông Đặng Sỹ Dũng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.
Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng cho ông Hồ Văn Miền, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Nông, nay là Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; đồng thời truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Văn Bảy, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.
Huân chương Lao động là một danh hiệu cao quý của Nhà nước Việt Nam, được trao tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động, cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.