Chính trị Trao Huân chương Lao động cho cán bộ Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng qua các thời kỳ Chiều 26/6, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động cho lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đơn vị.

Tập thể cán bộ, lãnh đạo, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Lâm Đồng thông qua các quyết định của Chủ tịch nước

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã trao Huân chương Lao động cho 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì tới nguyên lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh qua các thời kỳ

Theo đó, Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng cho bà Hồ Thị Lan, nguyên Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng; ông Lê Hồng Văn, nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Thuận; ông Đặng Sỹ Dũng, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận và bà Đặng Thị Kim Oanh, nguyên Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Hồ Văn Miền và truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Văn Bảy

Huân chương Lao động hạng Ba được trao tặng cho ông Hồ Văn Miền, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Nông, nay là Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; đồng thời truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba đối với ông Lê Văn Bảy, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận.