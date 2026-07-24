Trào lưu Vibe Coding bùng nổ: Người không biết code vẫn kiếm tiền trên App Store Xu hướng Vibe Coding cho phép tạo phần mềm bằng lời thoại tự nhiên, giúp người không chuyên kiếm tiền trên App Store nhưng khiến hệ thống kiểm duyệt bị quá tải.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản quy trình phát triển phần mềm truyền thống thông qua xu hướng mới mang tên "vibe coding". Phương pháp này cho phép bất kỳ ai, ngay cả người không có nền tảng về lập trình, cũng có thể biến ý tưởng thành ứng dụng hoàn chỉnh trên App Store chỉ bằng việc mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động viết mã.

Cơ chế hoạt động của Vibe Coding và cơ hội cho nhà phát triển độc lập

Khác với phương thức lập trình truyền thống đòi hỏi hàng tháng trời nắm vững các cú pháp mã nguồn phức tạp, vibe coding chuyển giao toàn bộ khâu viết mã cho các công cụ AI tiên tiến như Claude Code, Codex hay Replit. Người dùng chỉ đóng vai trò định hướng ý tưởng, kiểm tra tính năng và tinh chỉnh trải nghiệm.

Nhờ quy trình này, thời gian để hoàn thành một sản phẩm di động được rút ngắn đáng kể từ vài tháng xuống chỉ còn vài ngày hoặc vài tuần. Điều này xóa bỏ rào cản kỹ thuật khắt khe, mở ra cơ hội kinh doanh cho những người chưa từng viết một dòng code nào.

Trường hợp của Marco Perez, kỹ sư 27 tuổi sống tại Chicago, là một ví dụ minh họa rõ nét cho tiềm năng của xu hướng này. Dù chưa từng có kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động, anh đã phối hợp cùng AI trong 7 tuần để ra mắt ứng dụng tổng hợp tin tức InfoDrizzle, mang về hơn 1.300 lượt tải và 500 USD lợi nhuận. Tiếp đà thành công, Perez phát triển ứng dụng Stampa – công cụ biến ảnh chụp thành tem kỹ thuật số – với thời gian hoàn thiện chỉ trong đúng một tuần.

App Store đang tràn ngập ứng dụng được lập trình bằng AI.

Ứng dụng Stampa nhanh chóng đạt khoảng 20.000 lượt tải và mang lại 3.000 USD lợi nhuận. Kết quả này đã thúc đẩy Perez đưa ra quyết định nghỉ việc tại ngân hàng JPMorgan Chase để chuyển sang phát triển ứng dụng toàn thời gian. Tốc độ thương mại hóa thần tốc từ sự hỗ trợ của AI đang chứng minh tính hiệu quả vượt trội so với mô hình lập trình truyền thống.

Áp lực quá tải lên hệ thống kiểm duyệt của Apple

Sự tham gia ồ ạt của các nhà phát triển độc lập đã tái khởi động thị trường ứng dụng di động vốn bị coi là bão hòa. Theo dữ liệu từ Sensor Tower, trong năm ngoái có khoảng 600.000 ứng dụng mới xuất hiện trên App Store, tăng 30% so với giai đoạn trước. Xu hướng này tiếp tục tăng tốc trong nửa đầu năm nay khi số lượng đăng ký vượt mốc 560.000 ứng dụng, riêng quý I đã ghi nhận 235.800 lượt, tăng tới 84% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự bùng nổ về số lượng sản phẩm không đi kèm với sự tăng trưởng tương ứng từ phía người dùng. Số lượt tải thực tế chỉ tăng nhẹ khoảng 2-3%, dẫn đến nguy cơ App Store bị lấp đầy bởi các ứng dụng trùng lặp hoặc chất lượng thấp.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm duyệt của Apple đang phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Trước đây, thời gian lập trình kéo dài đóng vai trò như một bộ lọc tự nhiên giúp hạn chế số lượng hồ sơ gửi lên. Khi AI giúp tạo ra phần mềm chỉ trong vài giờ, lượng ứng dụng chờ xét duyệt tăng vọt khiến thời gian phê duyệt trung bình bị kéo dài từ 48 giờ lên tới gần một tháng.

Bài toán đánh đổi giữa an ninh hệ thống và sự hài lòng của lập trình viên

Để ứng phó với tình trạng trên, Apple đã bắt đầu siết chặt các biện pháp quản lý kỹ thuật. Hãng chủ động chặn cập nhật hoặc gỡ bỏ các ứng dụng có khả năng thực thi mã lập trình trực tiếp, nhằm ngăn chặn nguy cơ phần mềm tự ý thay đổi tính năng sau khi đã vượt qua khâu kiểm duyệt ban đầu.

Mặc dù giúp đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái, chính sách kiểm soát thắt chặt này cũng đẩy Apple vào những thách thức mới. Các quy định quá khắt khe có thể vô tình đẩy một bộ phận nhà phát triển sang nền tảng web hoặc chọn hình thức cài đặt ngoài App Store. Đồng thời, việc can thiệp sâu vào quyền phát hành ứng dụng cũng gia tăng nguy cơ khiến Apple đối mặt với các rắc rối pháp lý liên quan đến luật chống độc quyền, đặc biệt là tại thị trường châu Âu.