Tin mới

    Nhịp cầu nhân ái

    Trao tặng 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn

    Thy Vũ 11/08/2025 17:19

    Ngày 11/8, Tịnh viện Quan âm (Chùa Bà Tiên) đã tổ chức trao tặng 50 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại Tổ 17 và Tổ 19, xã Đức Trọng ( tỉnh Lâm Đồng).

    gen-o-1.jpg
    Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

    Cùng ngày, Tịnh Viện Quan Âm (Chùa Bà Tiên) đã tổ chức chuyến đi từ thiện đầy ý nghĩa tại xã Đam Rông 1 - một trong những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng.

    Tại đây, 150 phần quà đã được trao cho 50 hộ nghèo và 100 trẻ em nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

    gen-h-5(1).jpg
    Trao quà cho trẻ em

    Tổng giá trị trao quà đợt này là 65 triệu đồng. Sư cô Thích Nữ Trung Thảo, đại diện Tịnh Viện Quan Âm chia sẻ: "Thành quả tốt đẹp này có được là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự chung sức, chung lòng của quý phật tử, quý thiện hữu tri thức, quý nhà hảo tâm đã phát tâm ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để các hoạt động từ thiện thường xuyên của Chùa Bà Tiên được thuận duyên".

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Nhịp cầu nhân ái
          Trao tặng 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO