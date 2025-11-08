Nhịp cầu nhân ái Trao tặng 200 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn Ngày 11/8, Tịnh viện Quan âm (Chùa Bà Tiên) đã tổ chức trao tặng 50 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại Tổ 17 và Tổ 19, xã Đức Trọng ( tỉnh Lâm Đồng).

Trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Cùng ngày, Tịnh Viện Quan Âm (Chùa Bà Tiên) đã tổ chức chuyến đi từ thiện đầy ý nghĩa tại xã Đam Rông 1 - một trong những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, 150 phần quà đã được trao cho 50 hộ nghèo và 100 trẻ em nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Trao quà cho trẻ em

Tổng giá trị trao quà đợt này là 65 triệu đồng. Sư cô Thích Nữ Trung Thảo, đại diện Tịnh Viện Quan Âm chia sẻ: "Thành quả tốt đẹp này có được là nhờ sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự chung sức, chung lòng của quý phật tử, quý thiện hữu tri thức, quý nhà hảo tâm đã phát tâm ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để các hoạt động từ thiện thường xuyên của Chùa Bà Tiên được thuận duyên".