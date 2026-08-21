Ông Nguyễn Cao Bằng (Hà Tĩnh) hỏi, trẻ dưới 6 tuổi chữa bệnh nội trú trái tuyến (không có giấy chuyển viện) được hưởng 100% hay 50% BHYT?

Con của ông Bằng phải phẫu thuật tim khi mới 2 tháng tuổi ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, khi xuất viện được nhận 2 bảng kê chi phí điều trị: bảng kê chi phí điều trị nội trú (BHYT trả 100%) và bảng kê điều trị nội trú (thu phí) người bệnh trả 100%.

Nếu tính tổng lại thì BHYT chỉ chi trả 50% trên tổng chi phí điều trị. Ông Bằng hỏi như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 22 Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Thông báo số 231/TB-SYT ngày 07/01/2025 của Sở Y tế TPHCM về Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn TPHCM, theo đó Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM được xếp cấp chuyên sâu mà trước ngày 01/01/2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh;

Đối chiếu quy định nêu trên, con ông Nguyễn Cao Bằng được quỹ BHYT thanh toán 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Do bảng kê chi phí khám, chữa bệnh của người bệnh phát sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, không thuộc phạm vi quản lý của BHXH tỉnh Hà Tĩnh nên BHXH tỉnh Hà Tĩnh không có căn cứ trả lời. Đề nghị ông liên hệ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM để được bệnh viện làm rõ những khoản chi phí mà gia đình ông phải chi trả trong quá trình điều trị cho con.