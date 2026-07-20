Emagazine-Longforms Tre khổng lồ phục hồi rừng nghèo, mở lối kinh tế xanh tại Lâm Đồng Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lâm Đồng có quy mô diện tích tự nhiên và tài nguyên rừng thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Bên cạnh những vùng rừng nguyên sinh có giá trị bảo tồn cao, địa phương vẫn còn diện tích đáng kể rừng nghèo kiệt, đất lâm nghiệp sau khai thác hoặc suy thoái cần được phục hồi bằng các giải pháp lâm sinh hiệu quả.



Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lâm Đồng có quy mô diện tích tự nhiên và tài nguyên rừng thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Bên cạnh những vùng rừng nguyên sinh có giá trị bảo tồn cao, địa phương vẫn còn diện tích đáng kể rừng nghèo kiệt, đất lâm nghiệp sau khai thác hoặc suy thoái cần được phục hồi bằng các giải pháp lâm sinh hiệu quả.

Từ vùng nguyên liệu, cây giống và sinh khối, tre khổng lồ EB1 có thể trở thành vật liệu xây dựng, nội thất, năng lượng sinh học, biochar và tín chỉ carbon – nền tảng cho một hệ sinh thái kinh tế xanh tại Lâm Đồng

Việc nghiên cứu phát triển tre khổng lồ tại Lâm Đồng không chỉ hướng đến mục tiêu phục hồi hệ sinh thái mà còn mở ra cơ hội hình thành ngành công nghiệp chế biến tre quy mô lớn, tạo giá trị gia tăng cao và đóng góp vào chiến lược phát triển xanh của địa phương.





Lâm Đồng có điều kiện khí hậu ôn hòa, lượng mưa cao, đất đỏ bazan và hệ thống sinh thái đa dạng, rất thuận lợi cho phát triển cây lâm nghiệp lâu năm.

Tre khổng lồ EB1 nổi bật với khả năng tái sinh mạnh

Tuy nhiên, nhiều diện tích rừng tự nhiên sau khai thác hoặc chịu tác động kéo dài đã giảm mạnh về mật độ cây, trữ lượng gỗ và khả năng tái sinh. Những khu vực này thường có các đặc điểm: mật độ cây gỗ thấp; khả năng che phủ chưa cao; đất bị rửa trôi, suy giảm hữu cơ; giá trị kinh tế từ lâm sản rất thấp; người dân khó có nguồn thu nhập ổn định.

Nếu không có giải pháp phục hồi thích hợp, quá trình suy thoái sẽ tiếp tục diễn ra, làm giảm khả năng hấp thụ carbon và ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước. Lâm Đồng hiện nay có diện tích rừng lớn nhất cả nước 1.245.308 ha, trong đó có hàng trăm ngàn ha rừng nghèo kiệt, do đó việc tổ chức trồng tre khổng lồ – giải pháp phục hồi hệ sinh thái rừng và động lực phát triển kinh tế xanh tại Lâm Đồng là yêu cầu cấp thiết trong tương lai.





Thị trường nguyên liệu tre đến năm 2030 dự báo tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng xanh, công nghệ chế biến sâu biến tre thành vật liệu thay thế gỗ cao cấp, và mục tiêu xuất khẩu mặt hàng nông thôn đạt trên 6 tỷ USD/năm.

Măng tre khổng lồ EB1 có thể cao hơn 2 mét chỉ sau vài tuần sinh trưởng

Nhu cầu tre cao, thị trường carbon tiền tỷ và xây dựng bền vững sẽ thúc đẩy quy hoạch vùng nguyên liệu tre của nhiều địa phương có dư địa phát triển.

Trong xu thế phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, tre được nhiều quốc gia xem là "vật liệu xanh của thế kỷ XXI". Không chỉ cung cấp nguyên liệu thay thế gỗ tự nhiên, tre còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện chất lượng đất và tạo sinh kế ổn định cho cộng đồng.

Tác giả (mặc áo màu hồng) đi khảo sát vườn ươm tre khổng lồ

Tre khổng lồ là nhóm cây thân thảo hóa gỗ có tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Trong điều kiện thuận lợi, măng có thể phát triển hàng chục centimet đến trên một mét mỗi ngày tùy loài. Sau khoảng 3 - 5 năm, rừng tre có thể bước vào giai đoạn khai thác ổn định.

Tre khổng lồ có nhiều đặc điểm ưu việt, là cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu; đặc điểm nổi bật là gần như toàn bộ cây tre đều có thể được sử dụng, giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm chất thải.

Một trong những giải pháp được Công ty cổ phần tre sinh thái Ecobambu - doanh nghiệp tiên phong trồng tre khổng lồ đề xuất là phát triển bám sát mô hình liên kết "Doanh nghiệp – Nhà khoa học – Chính quyền – Người dân". Qua đó bảo đảm đầu ra ổn định, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Theo đó EcoBambu xây dựng các vùng trồng tre sinh khối lớn khai thác măng, gỗ, tín chỉ cacbon; dựa trên các tiêu chí bền vững SDGs của Liên Hiệp Quốc và cam kết giảm phát thải Net-Zero toàn cầu. Mô hình phát triển của Công ty BAMBU hướng đến xây dựng chuỗi giá trị tre khép kín theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn và kinh tế sinh học. EcoBambu hướng tới phát triển hệ sinh thái bền vững không chỉ về kinh tế mà còn môi trường và đóng góp cho xã hội, cộng đồng.

Cũng trong định hướng chung, tre khổng lồ không nhằm thay thế rừng tự nhiên giàu mà phù hợp để phục hồi các khu vực rừng nghèo kiệt, đất trống hoặc vùng lâm nghiệp cần nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy hoạch và quy định pháp luật. Nếu được quy hoạch hợp lý, tre khồng lồ có thể đồng thời mang lại các lợi ích:

Tre khổng lồ trồng ở Quảng Ngãi

Tăng độ che phủ đất; giảm xói mòn; phục hồi chất lượng đất; gia tăng hấp thụ carbon; tạo việc làm cho cộng đồng; cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh cho địa phương.

Việc kết hợp nghiên cứu khoa học, công nghệ chế biến hiện đại và cơ chế liên kết chuỗi sẽ quyết định hiệu quả của mô hình này trong dài hạn.

Tre khổng lồ là đối tượng cây trồng có nhiều ưu thế trong phục hồi rừng nghèo kiệt, phát triển kinh tế xanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh của Lâm Đồng.

Với tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng hấp thụ carbon cao, chi phí đầu tư hợp lý và hệ thống sản phẩm đa dạng, tre có tiềm năng trở thành một trong những ngành nguyên liệu sinh học quan trọng của địa phương.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, trong quá trình tổ chức sản xuất cần chú ý:

Điều tra, đánh giá và quy hoạch các vùng rừng nghèo kiệt phù hợp cho phát triển tre. Xây dựng các mô hình thí điểm kết hợp phục hồi sinh thái và phát triển sinh kế. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chế biến sâu và hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Đẩy mạnh nghiên cứu giống tre năng suất cao, thích nghi với điều kiện sinh thái Lâm Đồng. Kết nối với thị trường vật liệu xanh, tín chỉ carbon và các chương trình tài chính khí hậu quốc tế.

Tre EB1 được kỳ vọng tạo nền tảng cho chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn

Việc phát triển tre khổng lồ theo hướng kinh tế xanh không chỉ góp phần phục hồi tài nguyên rừng mà còn mở ra một ngành kinh tế xanh mới, tạo giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam đến năm 2050.

Nội dung, ảnh: TS. Phạm S

Trình bày: Phạm Lương

*Bài viết có sử dụng hình ảnh khai thác trên mạng xã hội