Treo thưởng 15.000 USD để vượt rào bảo mật PS5: Tham vọng cài Linux và mở khóa phần cứng Tổ chức phi lợi nhuận FULU treo thưởng lớn cho giải pháp vượt qua lớp bảo mật hypervisor trên PlayStation 5, nhằm cho phép cài đặt Linux và mở rộng quyền kiểm soát phần cứng.

Tổ chức phi lợi nhuận FULU, được đồng sáng lập bởi nhà vận động quyền sửa chữa nổi tiếng Louis Rossmann, vừa công bố nâng mức tiền thưởng lên hơn 15.000 USD cho bất kỳ ai có thể vượt qua lớp bảo mật hypervisor của PlayStation 5 (PS5). Mục tiêu của chiến dịch này là cho phép người dùng cài đặt các hệ điều hành thay thế như Linux, từ đó tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của máy chơi game mà không bị ràng buộc bởi các hạn chế từ Sony.

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Cuộc chiến giành quyền kiểm soát phần cứng PlayStation 5

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng game thủ đang phản đối mạnh mẽ xu hướng loại bỏ ổ đĩa vật lý của Sony, dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2028. Louis Rossmann, người nổi tiếng với các video hướng dẫn tự sửa chữa thiết bị điện tử, cho rằng người tiêu dùng cần có nhiều quyền tự do hơn đối với phần cứng mà họ đã bỏ tiền ra sở hữu.

Dự án của FULU không chỉ đơn thuần là một hoạt động kỹ thuật mà còn là một nỗ lực vận động chính sách. Bằng cách cài đặt một hệ điều hành thay thế, người dùng có thể chạy nhiều loại phần mềm khác nhau, từ ứng dụng văn phòng đến các tựa game không nằm trong hệ sinh thái của PlayStation. Điều này gợi nhớ đến thời kỳ của PlayStation 2, khi Sony từng cung cấp bộ công cụ cài đặt Linux cho người dùng, trước khi trở nên cực kỳ khắt khe với các thế hệ máy sau này.

Thách thức kỹ thuật từ lớp bảo mật Hypervisor

Hypervisor trên PS5 đóng vai trò như một lớp giám sát bảo mật cao cấp nhất, ngăn chặn các phần mềm không được ủy quyền can thiệp vào nhân hệ điều hành (kernel). Mặc dù các lỗ hổng bảo mật cho phép thực thi mã (jailbreak) đã tồn tại trên PS5, nhưng chúng thường bị giới hạn ở các phiên bản firmware cũ và không thể can thiệp sâu vào hypervisor.

Hiện tại, cộng đồng hacker đã đạt được một số bước tiến trong việc chạy phần mềm homebrew và thậm chí là các tựa game Linux trên PS5 thông qua các bản firmware đời đầu. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất là Sony thường xuyên phát hành các bản cập nhật để vá lỗ hổng, và việc hạ cấp firmware (rollback) là điều không thể thực hiện đối với người dùng phổ thông.

Các điều kiện khắt khe để nhận giải thưởng 15.000 USD

Để đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng từ FULU, giải pháp đề xuất phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và thực tiễn nghiêm ngặt sau:

Khả năng tương thích: Phải hoạt động trên phiên bản firmware 13.42 hoặc mới hơn (được phát hành vào ngày 1/7).

Phải hoạt động trên phiên bản firmware 13.42 hoặc mới hơn (được phát hành vào ngày 1/7). Tính khả thi: Giải pháp phải có chi phí thấp và quy trình cài đặt đơn giản để người dùng phổ thông có thể tiếp cận.

Giải pháp phải có chi phí thấp và quy trình cài đặt đơn giản để người dùng phổ thông có thể tiếp cận. Tính đa dụng: Hệ điều hành gốc của PS5 phải được giữ nguyên và có thể truy cập được để người dùng vẫn chơi được các tựa game PlayStation đã mua hợp pháp.

Tiêu chí Trạng thái hiện tại Yêu cầu của Bounty (FULU) Phiên bản Firmware Chỉ hỗ trợ phiên bản cũ 13.42 trở lên Độ khó cài đặt Phức tạp, rủi ro cao Đơn giản, dễ tiếp cận Hệ điều hành gốc Có thể bị vô hiệu hóa Phải duy trì song song (Dual-boot) Mục đích chính Chạy Homebrew/Emulator Cài đặt Linux toàn diện

Tương lai của quyền sở hữu thiết bị kỹ thuật số

Mặc dù việc vượt qua hypervisor trên firmware mới nhất là một thử thách cực kỳ khó khăn, nhưng mức tiền thưởng liên tục tăng lên nhờ sự đóng góp của cộng đồng cho thấy sự quan tâm lớn đối với vấn đề này. Louis Rossmann nhấn mạnh rằng việc kiểm soát phần cứng là bước đi quan trọng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi các công ty công nghệ có xu hướng chuyển dịch hoàn toàn sang mô hình dịch vụ và phân phối kỹ thuật số.

Nếu thành công, dự án này có thể biến PS5 thành một chiếc máy tính hiệu năng cao giá rẻ, đồng thời tạo ra tiền lệ cho việc mở khóa các thiết bị điện tử bị đóng kín bởi nhà sản xuất. Tuy nhiên, người dùng cũng cần lưu ý rằng mọi hành vi can thiệp vào phần mềm hệ thống đều có nguy cơ bị Sony khóa tài khoản hoặc mất quyền bảo hành thiết bị.