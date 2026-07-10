Chính trị Tri ân người có công - nền tảng củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững Một dân tộc chỉ thực sự xứng đáng với quá khứ khi biết tri ân những hi sinh của các thế hệ đi trước và biến những giá trị ấy thành sức mạnh để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Độc lập, hòa bình và phát triển của đất nước ta hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, bằng những cống hiến vô giá của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tri ân không chỉ là sự tưởng nhớ mà phải được khẳng định bằng những hành động cụ thể.

Lãnh đạo tỉnh và cán bộ, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tiếp tục khẳng định sâu sắc tinh thần tri ân bằng hành động của Đảng và Nhà nước.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ân cần thăm hỏi thương binh Nguyễn Thanh Hoàng

Hưởng ứng chiến dịch, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai hiệu quả các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đưa chủ trương nhân văn của Đảng đi vào cuộc sống.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tặng quà tri ân các gia đình chính sách

Những việc làm ấy không chỉ góp phần bù đắp những mất mát của chiến tranh, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân và khơi dậy khát vọng xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững.

Tri ân quá khứ để bồi đắp sức mạnh cho hiện tại và tương lai

Mỗi dịp tháng bảy về, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) trở thành dấu mốc nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về giá trị thiêng liêng của độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước. Những thành quả của công cuộc đổi mới hôm nay được vun đắp từ sự hi sinh to lớn của biết bao thế hệ ông cha, từ những người đã ngã xuống trên chiến trường, những thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng và những người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ thăm gia đình có công

Bởi vậy, tri ân không chỉ dừng lại ở những nghi lễ tưởng niệm hay lời biết ơn mà phải được cụ thể bằng những chủ trương đúng đắn, chính sách thiết thực và những hành động mang lại lợi ích thực chất cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách.

Đó cũng là yêu cầu xuyên suốt trong quan điểm của Đảng về phát triển đất nước lấy con người làm trung tâm, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, không để người có công với cách mạng và gia đình chính sách bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Dung

Lâm Đồng luôn xác định thực hiện tốt chính sách chăm lo người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Thanh, thôn Yên Bình, xã Đinh Văn Lâm Hà

Hiện nay, toàn tỉnh có 22 mẹ Việt Nam anh hùng đang được chăm lo, phụng dưỡng; 18.315 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Trên địa bàn tỉnh có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 13.228 phần mộ liệt sĩ. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô công tác chính sách mà còn nhắc nhở trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ tại Phường 1 Bảo Lộc

Đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể

Chủ trương đúng chỉ thực sự có giá trị khi được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực và đi vào cuộc sống. Với tinh thần đó, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng.

Hành trình tìm lại tên cho những người đã ngã xuống trên chiến trường T29

Từ giải quyết đầy đủ chế độ trợ cấp, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở đến đổi mới phương thức chi trả trợ cấp đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công với cách mạng và thân nhân.

Hài cốt liệt sĩ được chuyển đến khu vực lấy mẫu riêng biệt

Ban Chỉ đạo 515 làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Linh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tỉnh đã thực hiện tặng quà của Chủ tịch nước cho 27.593 người, với tổng kinh phí hơn 8,4 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với 82.589 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 102,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 87 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, gồm 47 căn xây mới và 40 căn sửa chữa; trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã tổ chức điều dưỡng tại nhà cho 3.745 người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ với tổng kinh phí hơn 9,4 tỷ đồng; giải quyết 1.033 hồ sơ người có công với cách mạng theo đúng quy định.

Lực lượng vũ trang chỉnh trang các khu vực sau khi lấy mẫu xét nghiệm hài cốt liệt sĩ

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội cũng tạo bước chuyển rõ nét khi toàn tỉnh đã thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho 28.015 đối tượng với tổng kinh phí hơn 93,6 tỷ đồng, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tinh thần "đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh không chỉ được thể hiện qua việc chăm lo đời sống người có công với cách mạng mà còn được cụ thể hóa bằng những nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng truy điệu, dâng hương đến các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc với quyết tâm cao. Công tác rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được triển khai đồng bộ; nhiều nguồn thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và Nhân dân được tiếp nhận, xác minh; các địa phương tích cực phối hợp với lực lượng quân đội, công an và các ngành chức năng trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Bùi Thanh Quang, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng thăm và tặng quà Tết cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân

Qua hơn nửa chặng đường triển khai chiến dịch, Lâm Đồng đã hoàn thành việc rà soát, số hóa dữ liệu về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn; xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu phục vụ xác minh thông tin; đồng thời phối hợp xác định, kết nối nhiều thông tin có giá trị, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được triển khai khẩn trương, khoa học. Trong 4.776 phần mộ cần lấy mẫu ADN, các lực lượng chức năng đã khai quật 694 phần mộ, thu được 346 mẫu hài cốt đủ điều kiện giám định, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa thông tin đối với các phần mộ còn lại.

Các bộ phận phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thông tin chính xác, không nhầm lẫn

Những kết quả đó cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh trong việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, khẳng định trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đối với những người đã hi sinh vì Tổ quốc. Mỗi thông tin được bổ sung, mỗi phần mộ được xác minh, mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và trở về với gia đình là minh chứng sinh động cho quan điểm nhất quán của Đảng - không để sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ bị lãng quên.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ huy, điều hành chung phân công công việc

Trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận. Với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), gắn với tuyên truyền "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Các thành viên tham gia nhiệm vụ thực hiện từng công đoạn với tinh thần trách nhiệm cao

Thông qua hệ thống báo chí, truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các nền tảng số, nhiều câu chuyện cảm động về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, những tấm gương tận tụy chăm lo người có công với cách mạng, những tập thể, cá nhân tích cực tham gia cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được lan tỏa sâu rộng.

Qua đó góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương lớn về chính sách người có công với cách mạng.

Biến lòng biết ơn thành động lực phát triển quê hương

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh Lâm Đồng đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững sau sắp xếp đơn vị hành chính, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Lãnh đạo các phường trên địa bàn Bảo Lộc và thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, việc chăm lo người có công với cách mạng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và phát huy truyền thống cách mạng tiếp tục là nền tảng quan trọng nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển.

Ngày 8/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 2115-CV/TU đề nghị các cấp, các ngành và địa phương đẩy mạnh triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Khâu số hóa được thực hiện toàn trình bảo đảm không xảy ra bất cứ sai sót nào

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, định hướng tư tưởng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", góp phần đưa chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống bằng những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa nhân văn.

Đại tá Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thắp hương các phần mộ liệt sĩ

Tri ân quá khứ không chỉ bằng những hoạt động tưởng niệm hay những phần quà nghĩa tình, mà cao hơn là bằng trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp của các thế hệ đi trước, bằng quyết tâm xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

Đó cũng chính là tinh thần "ôn cố tri tân", từ những giá trị lịch sử được bồi đắp qua các thế hệ, khơi dậy ý chí, trách nhiệm và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới. Chỉ khi biến lòng biết ơn thành hành động và thành quả phát triển, sự cống hiến của các thế hệ ông cha mới thực sự được đền đáp và tiếp nối trong cuộc sống hôm nay.