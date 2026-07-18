An sinh - Cuộc sống Tri thức địa phương - sinh kế của cộng đồng Khai thác các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, biến chúng thành điểm nhấn tạo sức hút của điểm đến, qua tour du lịch trải nghiệm tri thức địa phương, nhiều nơi ở Lâm Đồng đang mở ra những cơ hội sinh kế cho cộng đồng.

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“Thường thì khi đến một nơi nào đó, du khách có xu hướng thích khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ: điểm check-in mới, món ăn mới, văn hóa địa phương... Trong đó, những câu chuyện văn hóa địa phương - tri thức bản địa do chính người dân địa phương kể luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách”, chị Nguyễn Thu Phương - một du khách đến từ TP Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng về dân nhạc và dân vũ của người K’ho sau khi cùng nhóm bạn trải nghiệm nghệ thuật diễn xướng âm nhạc cồng chiêng tại một điểm du lịch ở phường Cam Ly - Đà Lạt.

Theo chị Phương, việc được thưởng thức âm nhạc cồng chiêng, uống rượu cần, ăn những món ăn đậm vị rừng trong không gian văn hóa địa phương đặc thù là một trải nghiệm sống động. “Cồng chiêng là phương tiện phản ánh những tâm tư, tình cảm của người K’ho. Cồng chiêng cũng là sợi dây kết nối con người với thần linh, gắn kết cộng đồng, lưu giữ các tri thức văn hóa. Thông qua việc diễn xướng cồng chiêng, người K’ho khẳng định khả năng sử dụng nhạc cụ tuyệt vời của mình”, chị Phương chia sẻ.

Nối nhịp đoàn kết cộng đồng

Nghệ nhân K’Mơ, ở phường Lang Biang - Đà Lạt nói thêm: “Tại các điểm du lịch có tổ chức biểu diễn âm nhạc cồng chiêng phục vụ du khách trải nghiệm nét văn hóa bản địa đặc sắc của người K’ho, du khách bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc cồng chiêng, còn được nghe nghệ nhân cồng chiêng giới thiệu về các điệu chiêng, cũng như giải thích cặn kẽ về lịch sử, về phong tục, cùng các nghi lễ truyền thống, những điều cấm kỵ trong văn hóa của người K’ho”.

Theo nghệ nhân K’Mơ, những việc làm kể trên đã góp phần bảo tồn các di sản văn hóa nguồn cội, đồng thời nâng cao đời sống kinh tế cho những chủ nhân của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Theo khảo sát của Thạc sĩ Nguyễn Thị Lạng - Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên, công bố tại Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia do tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức tại Đà Lạt vào tháng 11 năm 2025, xã Tà Nung và thị trấn Lạc Dương có 12 điểm cung cấp dịch vụ biểu diễn văn hóa cồng chiêng. Trong đó, 1 điểm ở xã Tà Nung cũ và 11 điểm ở thị trấn Lạc Dương cũ. Mỗi điểm biểu diễn văn hóa cồng chiêng khoảng 17 người, gồm 1 người dẫn chương trình, 1 người chơi đàn t’rưng, 6 người tấu chiêng, 6 người múa, 1 người đánh organ và 2 ca sĩ. “Những điểm tổ chức dịch vụ biểu diễn văn hóa cồng chiêng thường liên kết với nhau, cũng như liên kết chặt chẽ với các nghệ nhân biểu diễn. Mỗi nghệ nhân tham gia biểu diễn văn hóa cồng chiêng sẽ nhận được mức thù lao từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cho 1 buổi biểu diễn”, Thạc sĩ Nguyễn Thị Lạng nói. Nghệ nhân Ka Hem ở phường Lang Biang - Đà Lạt bộc bạch: “Vào mùa cao điểm du lịch, một nghệ nhân có thể tham gia biểu diễn ở nhiều điểm đến trong cùng một ngày”.

Cánh đồng lúa Mê Ka - một điểm thu hút du khách tham quan

Việc khai thác Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên phục vụ du lịch còn được một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như xã Đam Rông 4, phường 2 Bảo Lộc, xã Di Linh và xã Lạc Dương... tập trung xây dựng thành các sản phẩm du lịch - dịch vụ gắn với đời sống của cộng đồng các cư dân gốc Tây Nguyên. Điều này giúp người dân nơi đây vừa giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, vừa truyền tải đời sống văn hóa của cộng đồng mình, giúp du khách hiểu sâu hơn những giá trị tri thức của buôn làng. Nó cũng mở ra một hướng sinh kế cho cộng đồng từ chính nguồn lực nội sinh - những kinh nghiệm quý giá và tri thức được cộng đồng các cư dân tích lũy qua rất nhiều thế hệ để xây đắp nên một hệ giá trị của đồng bào dân tộc Tây Nguyên.