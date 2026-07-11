Mảnh trích đo địa chính là một thành phần trong hồ sơ nộp để UBND cấp xã xem xét trong quá trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ:

"Trường hợp thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của cấp xã hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã xác nhận kết quả đo đạc để đưa vào sử dụng, chuyển kết quả đo đạc đến Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai".

Đối với các trường hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính theo nhu cầu của người sử dụng đất để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Thành phần ký xác nhận trên bản đồ/mảnh trích đo bao gồm: đơn vị đo đạc bản đồ (chịu trách nhiệm về kỹ thuật), người sử dụng đất (xác nhận ranh giới, mốc giới), cơ quan quản lý đất đai cấp xã (xác nhận sự phù hợp hiện trạng và quy hoạch tại địa phương).

Ông Trần Hữu Đức (Lâm Đồng) hỏi, việc ký xác nhận của 03 thành phần nêu trên đã đủ điều kiện pháp lý để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa? Để bảo đảm tính chính xác tuyệt đối về hình học thửa đất và tránh chồng lấn diện tích trên hệ thống dữ liệu địa chính quốc gia, kết quả đo đạc này có bắt buộc phải qua bước kiểm tra, nghiệm thu hoặc xác nhận chất lượng của một cơ quan chuyên môn cấp trên hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối với các trường hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính theo nhu cầu của người sử dụng đất để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã thì mảnh trích đo địa chính là một thành phần trong hồ sơ nộp để UBND cấp xã xem xét trong quá trình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận.

Tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp và các bước thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể.