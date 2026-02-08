Trích xuất ảnh sắc nét từ video trên iOS 27: Bước tiến chấm dứt thao tác chụp màn hình Hệ điều hành iOS 27 bổ sung tính năng lưu khung hình video thành ảnh tĩnh trực tiếp, giữ nguyên độ phân giải gốc và loại bỏ hoàn toàn viền đen giao diện.

Bản cập nhật iOS 27 chính thức tích hợp tính năng trích xuất khung hình video thành ảnh tĩnh chất lượng cao trực tiếp trong ứng dụng Ảnh (Photos) mặc định. Giải pháp công nghệ mới này giúp người dùng iPhone lưu giữ chính xác các khoảnh khắc đẹp từ clip mà không bị giảm độ phân giải hay dính viền đen giao diện như phương pháp thủ công trước đây.

Hạn chế của phương pháp chụp màn hình truyền thống

Trước khi hệ điều hành iOS 27 ra đời, việc trích xuất một bức ảnh từ tệp video trên iPhone gặp nhiều rào cản về mặt trải nghiệm lẫn chất lượng hiển thị. Người dùng bắt buộc phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp như tạm dừng video đúng thời điểm, chờ giao diện điều khiển ẩn đi và nhanh tay bấm tổ hợp phím chụp màn hình.

Hơn nữa, bức ảnh thu được qua cơ chế chụp màn hình chỉ phản ánh độ phân giải của màn hình hiển thị tại thời điểm đó, thay vì độ phân giải thực tế của video gốc. Điều này khiến bức ảnh ra đời dễ bị mờ nhòe, lệch khung hình hoặc bị bao quanh bởi dải đen dính giao diện hệ thống vô cùng mất thẩm mỹ.

Cơ chế hoạt động và cách trích xuất ảnh trên iOS 27

Được tích hợp sâu vào hệ thống, tính năng mới trên iOS 27 trích xuất dữ liệu khung hình trực tiếp từ tệp video gốc thay vì chụp lại hình ảnh hiển thị trên bộ đệm màn hình. Nhờ cơ chế này, bức ảnh sau khi tách sẽ giữ được độ nét căng, đúng chuẩn độ phân giải tối đa của video và loại bỏ hoàn toàn mọi thành phần giao diện.

Tính năng Lưu khung hình video thành ảnh được ra mắt trên iOS 27.

Quy trình thực hiện được tối ưu hóa chỉ với 3 bước đơn giản ngay trong ứng dụng Ảnh:

Bước 1: Mở video trong ứng dụng Ảnh và tạm dừng (Pause) chính xác tại khung hình mong muốn.

Mở video trong ứng dụng Ảnh và tạm dừng (Pause) chính xác tại khung hình mong muốn. Bước 2: Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (...) ở góc trên bên phải màn hình.

Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (...) ở góc trên bên phải màn hình. Bước 3: Chọn lệnh Save Video Frame as Photo (Lưu khung hình video thành ảnh).

Hình ảnh thu được sẽ ngay lập tức xuất hiện trong thư viện chính với chất lượng gốc nguyên bản.

Lịch phát hành và các dòng iPhone được hỗ trợ iOS 27

Bản cập nhật iOS 27 chính thức dự kiến sẽ đến tay người dùng vào tháng 9/2026, phát hành cùng thời điểm với thế hệ iPhone mới. Bên cạnh cải tiến về xử lý hình ảnh, bản nâng cấp hệ điều hành này còn mang đến những bước tiến lớn về Apple Intelligence, công cụ Siri AI, tinh chỉnh giao diện người dùng và tối ưu hóa hiệu năng tổng thể.

Apple tiếp tục duy trì danh sách hỗ trợ thiết bị đa dạng cho bản cập nhật mới này: