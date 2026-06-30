Công nghệ - Chuyển đổi số Triển khai các chức năng mới của Hệ thống điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng Chiều 30/6, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng các chức năng mới được nâng cấp, bổ sung trên phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố và các cơ quan Đảng trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác văn phòng, công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các Đảng ủy trực thuộc, sở, ban, ngành và địa phương tham dự.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức phụ trách công tác văn phòng, công nghệ thông tin, văn thư, lưu trữ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, việc tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Qua đó giúp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong xử lý công việc từ Trung ương đến địa phương.

Các đại biểu được giới thiệu những tính năng mới bổ sung trên hệ thống, tập trung vào các nội dung như quản lý, xử lý văn bản điện tử

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những tính năng mới bổ sung trên hệ thống, tập trung vào các nội dung như: quản lý, xử lý văn bản điện tử; theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ; quản lý lịch công tác; điều hành công việc trên môi trường số; khai thác dữ liệu, báo cáo tổng hợp và các tiện ích hỗ trợ người dùng trong quá trình xử lý công việc hằng ngày.

Báo cáo viên cũng hướng dẫn chi tiết quy trình sử dụng, thao tác thực hành trên phần mềm; đồng thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành tại các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu được giới thiệu những tính năng mới bổ sung trên hệ thống, xử lý văn bản điện tử

Việc cập nhật các chức năng mới góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức trong xử lý công việc, rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ; tăng cường trao đổi thông tin, giảm sử dụng văn bản giấy và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, các cơ quan Đảng trong tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ các nền tảng số trong quản lý, điều hành, từng bước hình thành môi trường làm việc điện tử. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Các đại biểu được tập huấn hướng dẫn sử dụng các chức năng mới được nâng cấp, bổ sung trên phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng

Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp quản trị, vận hành và sử dụng hệ thống tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được cập nhật kiến thức, kỹ năng và các quy trình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đây là cơ sở để triển khai đồng bộ các chức năng nâng cấp của Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới.