Công nghệ - Chuyển đổi số Triển khai chương trình trọng điểm, thúc đẩy hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” Chiều 12/8, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức hội nghị Triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” tại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị có sự đồng chủ trì của đại diện lãnh đạo Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tại TP. Hồ Chí Minh và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Buổi làm việc còn có sự tham gia của đại diện các sở, ngành; các phòng, ban chuyên môn liên quan của Sở Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo và phòng chuyên môn từ 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thanh Duy - Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng và kết nối trực tuyến với các trường ở Đắk Nông và Bình Thuận (cũ).

Mục tiêu chính của chương trình là phổ biến và nâng cao nhận thức về lợi ích của việc sử dụng tên miền ".vn". Đây không chỉ là một công cụ giúp cá nhân, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu trực tuyến tin cậy, mà còn góp phần quan trọng vào việc khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Đồng chí Đỗ Quang Trung, Trưởng Trung tâm Internet Việt Nam chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Trong buổi họp, các bên tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ những khó khăn và đưa ra các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu chung: Trên 80% sinh viên các trường đại học, cao đẳng được đăng ký và sử dụng tên miền id.vn và các dịch vụ số kèm theo.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc thúc đẩy sử dụng tên miền quốc gia ".vn" không chỉ giúp nâng cao số lượng tên miền tại địa phương mà còn trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng số cần thiết. Đây sẽ là hành trang quý giá hỗ trợ đắc lực cho việc học tập, nghiên cứu và các hoạt động xã hội trong tương lai, góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.

Hội nghị kết thúc với sự đồng thuận cao từ các bên, mở ra một giai đoạn mới trong việc phối hợp giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các trường đại học, cao đẳng để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, thúc đẩy một không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy và bền vững.