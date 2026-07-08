Đời sống Triển khai mô hình điểm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đang triển khai mô hình điểm về An toàn thực phẩm (ATTP) tại các nhà hàng tiệc cưới nhằm nâng cao năng lực quản lý, thực hành của các cơ sở dịch vụ ăn uống quy mô lớn, góp phần chủ động phòng ngừa các sự cố mất ATTP trên địa bàn.

Một nhà hàng tiệc cưới bảo đảm ATTP trong khâu chế biến

Lợi ích kép từ mô hình quản lý kiểu mẫu

134 chủ cơ sở kinh doanh nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn trang bị, cập nhật những kiến thức chuyên môn sâu về bảo đảm ATTP. Đáng chú ý, trong số các đơn vị tham gia, có 14 cơ sở đã được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh lựa chọn để trực tiếp xây dựng mô hình điểm về ATTP năm 2026. Đây là những hạt nhân tiên phong, được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống dịch vụ ăn uống địa phương.

Ông Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của loại hình kinh doanh này. Nhà hàng tiệc cưới là nơi phục vụ lượng thực khách rất lớn cùng một thời điểm. Do đó, chỉ một sai sót nhỏ trong khâu chế biến, bảo quản cũng có thể gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Nhà hàng tiệc cưới là nơi phục vụ lượng thực khách rất lớn cùng một thời điểm

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, mô hình điểm mang lại “lợi ích kép”: giúp các cơ sở kinh doanh được hỗ trợ chuyên môn, nâng cao uy tín, tạo niềm tin với khách hàng và hạn chế rủi ro vi phạm. Đồng thời, là cơ sở để ngành y tế đánh giá, hoàn thiện tiêu chí, nhân rộng mô hình, giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Theo Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 14.067 cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó khu vực ngàn hoa có 9.387 cơ sở. Toàn tỉnh có 170 nhà hàng tiệc cưới đăng ký kinh doanh độc lập. Số lượng cơ sở lớn đặt ra nhiều thách thức trong công tác quản lý, vì vậy việc lựa chọn địa bàn này để xây dựng mô hình điểm là phù hợp.

5 nhiệm vụ trọng tâm siết chặt quy trình vận hành

Để mô hình điểm đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong bảo đảm ATTP; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định; chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ; tăng cường tập huấn, nâng cao kỹ năng và ý thức vệ sinh cho nhân viên trực tiếp chế biến. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý trong tự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ mất ATTP. Bên cạnh việc siết chặt quản lý các nhà hàng tiệc cưới, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, từ tháng 5 - 10/2026, đơn vị đồng thời duy trì mô hình điểm về ATTP tại các bếp ăn tập thể trong Khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội. Chương trình gồm khảo sát, hỗ trợ trang thiết bị, kiểm nghiệm chất lượng nước và đẩy mạnh truyền thông, góp phần xây dựng môi trường dịch vụ ăn uống an toàn, văn minh, bền vững trên địa bàn.

134 chủ cơ sở kinh doanh nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn kiến thức chuyên môn về bảo đảm ATTP

Ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Công ty TNHH M-M Chiến (phường Lâm Viên - Đà Lạt) cho biết, việc được chọn là 1 trong 14 nhà hàng tiệc cưới xây dựng mô hình điểm về ATTP năm 2026 là cơ hội để nâng cao chất lượng hoạt động. Theo ông, loại hình tiệc cưới phục vụ số lượng khách lớn nên yêu cầu kiểm soát ATTP rất cao. Tham gia mô hình, nhà hàng được hướng dẫn quy trình bếp một chiều, kiểm thực 3 bước, kiểm soát chất lượng nguồn nước… Qua đó, giảm nguy cơ ngộ độc, hạn chế vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao uy tín, tạo niềm tin với khách hàng.