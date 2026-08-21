Văn hóa - Giải trí Triển lãm “Lâm Đồng - Hành trình di sản kết nối tương lai” Sáng 21/8, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức triển lãm chuyên đề “Lâm Đồng - Hành trình di sản kết nối tương lai” tại Trường Đại học Phan Thiết. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Đại biểu tham dự buổi triển lãm ảnh chuyên đề “Lâm Đồng - Hành trình di sản kết nối tương lai”

Triển lãm diễn ra từ ngày 21/8 đến 5/9, giới thiệu đến sinh viên 120 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu, được trưng bày theo 4 chủ đề.

Những thư tịch và bản đồ cổ Việt Nam được giới thiệu đến các sinh viên

Nội dung trưng bày tập trung giới thiệu các bản đồ, hình ảnh, sắc phong khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; các di tích lịch sử, hiện vật tiêu biểu, bảo vật quốc gia, lễ hội và nghề truyền thống của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng; cùng hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh của tỉnh. Triển lãm cũng giới thiệu các cổ vật từ những con tàu đắm tại vùng biển phía Đông Nam tỉnh và vùng biển Cà Mau. Qua đó, giúp người xem có thêm góc nhìn về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất và con người Lâm Đồng trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Trúc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khẳng định: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt coi trọng việc phối hợp với các cơ sở giáo dục. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nắm bắt kiến thức từ trường học, giảng đường vào thực tiễn; còn bảo tàng có thêm cơ hội đổi mới hoạt động, lắng nghe thế hệ trẻ và tìm kiếm những phương thức mới để đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Các đại biểu xem triển lãm và giới thiệu về một số danh thắng tiêu biểu

Đồng thời, qua những hiện vật được lưu giữ, những câu chuyện lịch sử được tái hiện, các giá trị văn hóa được trao truyền và tư liệu về chủ quyền biển, đảo được giới thiệu, triển lãm góp phần giúp công chúng nhìn lại hành trình của dân tộc, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm chuyên đề

Lâm Đồng hiện có 145 di tích, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích quốc gia và 85 di tích cấp tỉnh; cùng 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, tỉnh đang lưu giữ 3 bảo vật quốc gia, gồm Đàn đá Đắk Sơn, có niên đại khoảng 3.500 - 3.000 năm cách ngày nay; Linga vàng Po Dam và Tượng Avalokitesvara Bắc Bình, đều có niên đại thế kỷ VIII - IX. Ngoài ra, còn có 7 di sản, danh hiệu được UNESCO ghi danh.

Đây là những di sản có giá trị đặc biệt, không chỉ phản ánh trình độ sáng tạo của cư dân qua các thời kỳ lịch sử, mà còn là những chứng cứ vật chất quý báu. Nhờ đó giúp chúng ta nhận diện và hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của vùng đất Lâm Đồng.