Văn hóa - Giải trí Triển lãm mỹ thuật “Duyên xứ mộng mơ”: Vì yêu mà đến 8 nghệ sĩ trẻ, lớn lên ở những vùng quê khác nhau, được đào tạo những ngành nghề khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho Đà Lạt. Những ngày này, họ đã hội ngộ tại Memories Gallery (17 Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt), mở ra một không gian nghệ thuật với hội họa, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và mỹ thuật ứng dụng để cùng thể hiện tình yêu ấy qua triển lãm “Duyên xứ mộng mơ”.

Các nghệ sĩ trẻ giao lưu với công chúng yêu nghệ thuật tạo hình

1. Tên gọi “Duyên xứ mộng mơ” đã đủ để gợi một cuộc gặp gỡ giữa những người làm nghệ thuật và mối đồng cảm với vùng đất đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của họ. Mỗi người mang đến một ngôn ngữ biểu đạt khác nhau, nhưng đều hướng về vẻ đẹp bình dị của Đà Lạt cùng những rung cảm đời thường.

Họa sĩ Nguyễn Thị Diễm Phương (SN 1993 tại Vĩnh Long) đã chọn chất liệu sơn dầu và màu nước để tái hiện hoa lá, cây cỏ, những góc nhỏ thân thuộc cùng hình ảnh những chú mèo - loài vật chị dành nhiều tình cảm, gợi cảm giác bình yên. Với chị Diễm Phương, nghệ thuật không nằm ở những điều lớn lao mà bắt đầu từ vẻ đẹp hiện diện quanh mỗi người. Bên cạnh những bức tranh, chị còn giới thiệu những thiết kế trang sức thủ công được tạo nên từ vỏ sò, vỏ ốc, san hô nhặt sau các chuyến đi biển. Qua bàn tay tỉ mỉ, tô điểm những họa tiết và sự phối hợp màu sắc tinh tế, những chất liệu tưởng chừng bỏ đi trở thành vòng tay, hoa tai, dây chuyền mang dấu ấn cá nhân, thu hút nhiều bạn trẻ.

Họa sĩ Tony Đăng Lê đến với hội họa sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật y sinh tại Trung Quốc. Tư duy khoa học không làm mất đi chất nghệ sĩ trong anh, ngược lại tạo nên những tác phẩm giàu liên tưởng trong chỉnh thể, cấu trúc chặt chẽ. Chọn Đà Lạt làm nơi sinh sống và sáng tác, bộ tranh “Tìm về giấc mơ” được thực hiện theo trực giác, không định sẵn chủ đề. Từ ký ức về gia đình, bạn bè và những điều thân thuộc, từng lớp màu, đường nét dẫn người xem bước vào thế giới nội tâm rộng mở. Những bức tranh khổ nhỏ không áp đặt cách cảm nhận mà để mỗi người tự tìm thấy giấc mơ của chính mình trong đó.

Nghệ thuật tạo hình được ứng dụng vào những thiết kế, vẽ trên vải thô mộc

Ở một sắc thái khác của triển lãm, Lê Thị Uyên Trinh và Nguyễn Thị Đông Nhi lại mang đến nghệ thuật tạo hình từ chất liệu dệt thủ công của đồng bào miền núi phía Bắc, 2 nghệ sĩ dùng vải bông và hemp để tạo nên các thiết kế mang tính tối giản. Không cầu kỳ về kiểu dáng, đường may thô mộc, những bộ trang phục giữ lại vẻ mộc mạc vốn có của sợi vải, hướng đến tính ứng dụng và sự thoải mái trong đời sống thường ngày, ai cũng có thể khoác lên mình.

Ở một góc khác, họa sĩ Hà Hùng Dũng mang đến những sáng tạo trên quạt giấy, gốm, postcard, ô và nhiều vật dụng quen thuộc. Những mảng màu giàu chuyển động khiến các sản phẩm sử dụng hằng ngày trở thành đối tượng thưởng thức nghệ thuật. Trong khi đó, Lê A và Hako tiếp tục mở rộng không gian triển lãm bằng những bức tranh về hoa dại, đồi thông, mặt nước và những bước chân giữa thiên nhiên, gợi cảm giác yên bình.

Không gian triển lãm cuốn hút du khách tham quan

2. Là người con của Đà Lạt, họa sĩ Trần Ngọc Thái Anh dành hơn 2 thập kỷ gắn bó với hội họa và giáo dục nghệ thuật. Giữ vai trò là người kết nối nên “Duyên” trong triển lãm, trong loạt tác phẩm “Vẽ dưới tán cây”, chị ghi lại những biệt thự cổ, mái ngói phủ rêu, ô cửa vòm, hàng thông và những con dốc quen thuộc. Phần lớn tranh được thực hiện trực họa vào sáng sớm, trong nắng ban mai, các buổi đi vẽ cùng học trò và bạn bè. Không chỉ lưu giữ hình ảnh kiến trúc, mỗi bức ký họa còn lưu giữ hình hài một di sản kiến trúc trong cấu trúc đô thị có nhiều biến đổi.

Không phải là cuộc chơi nghệ thuật cho vui, điều đáng chú ý của triển lãm “Duyên xứ mộng mơ” không nằm ở quy mô hay những tác phẩm đồ sộ, mà ở cách các nghệ sĩ đưa nghệ thuật đến gần đời sống. Tranh, quạt, gốm, trang sức, trang phục hay postcard đều có thể được sử dụng, lưu giữ hoặc đồng hành cùng người sở hữu. Ranh giới giữa thưởng lãm và ứng dụng được thu hẹp, để nghệ thuật tạo hình hiện diện tự nhiên trong sinh hoạt hằng ngày.

Không gian mỹ thuật ứng dụng tạo sức hút với công chúng

Bạn Nguyễn Minh Anh (24 tuổi) chia sẻ: “Điều mình thích nhất là mỗi nghệ sĩ có một cách biểu đạt riêng nhưng đều rất gần gũi. Không cần những tác phẩm quá lớn hay khó hiểu, nhiều bức tranh và sản phẩm ở đây khiến mình muốn mang về sử dụng hoặc trưng bày vì cảm giác Đà Lạt được giữ lại trong từng chi tiết nhỏ”.

Bà Trần Thị Cơ, một người dân Đà Lạt đến xem triển lãm nhận xét: “Tôi thấy các bạn trẻ không chỉ vẽ tranh để ngắm mà còn biết đưa nghệ thuật vào những vật dụng quen thuộc như quạt, ô, trang sức, quần áo hay bưu thiếp. Những sản phẩm ấy vừa đẹp, vừa có thể sử dụng. Cách làm này giúp nghệ thuật gần gũi hơn với mọi người”.

Công chúng chọn mua tranh bằng cách dán biểu tượng trái tim

Không chạy theo những ý tưởng gây ấn tượng, triển lãm “Duyên xứ mộng mơ” chọn cách đưa người xem đến những điều giản dị. Từ duyên gặp gỡ của những nghệ sĩ trẻ, triển lãm đã tạo nên một sự kết nối giữa nghệ thuật và đời sống, giữa những người sáng tạo với công chúng yêu Đà Lạt. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 21/7/2026 tại Memories Gallery.